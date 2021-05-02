諾富特飯店員工兒女足跡遍佈雙北　侯友宜緊急召開應變會議

▲侯友宜。（圖／ETtoday攝影中心）



記者黃巈禾／台北報導

華航機師染疫延燒到諾富特飯店，中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增4名本土案例，都是案1129諾富特飯務部員工的家人，她的一雙兒女曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，足跡遍佈雙北。對此，新北市長侯友宜下午4時30分緊急召開應變會議。

案1129諾富特飯店60多歲女房務主管3家人都中鏢，案號分別為1134、1135、1136，確診者分別是60多歲的丈夫，以及兩位30多歲的兒女，案1135曾去過嘉義阿里山旅遊，案1134、1136足跡都在台北。

案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值29）。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

指揮中心也公佈案1134的足跡，4月27日上午11時30分至12時10分搭乘254公車，12時20分至台北市光復北路上的7-11京復門市領錢，12時30分至下午2時30分於位在台北市松山區的「巴雷巴雷印度餐廳」用餐，下午2時50分至3時30分搭乘672公車。他4月28日中午12時50分至下午1時25分、4月29日晚間10時50分至11時20分都搭乘262公車往返住家和公司。

案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診（Ct值19）。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

案1136在4月26日至28日去程搭乘頂溪往古亭、西門的捷運，回程的足跡調查中，去程和回程的確切時間點調查中，4月26日晚間7時25分至8時30分曾在新北市永和區的「72度C舒肥健康餐」用餐。

▼案1134、1136足跡。（圖／指揮中心提供）

