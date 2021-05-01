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屏東縣加強治安稽查　持續實施擴大臨檢不容聚眾滋事

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑒於近日屏東地區酒吧等飲酒場所發生酒後暴力衝突事件，為避免模仿效應，影響社會安寧，屏東警分局實施密集且持續性實施擴大臨檢，進行正本清源、釜底抽薪、消彌於前等作為，展現縣府團隊維護治安的決心。

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼屏警結合縣府團隊強化治安作為。

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東警分局說，4月25日發生的兩起聚眾鬥毆事件，已將涉及兩起聚眾鬥毆案件的8人及5人帶回偵辦後，依聚眾鬥毆罪、傷害罪嫌移送屏東地檢署偵辦；對於聚集在信義路公有停車場外之人士，當下亦已啟動快打警力到場逐一盤查、抄登身分；後續並將深入清查相關在場人之背景資料，查有不法也都依法究辦。

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼臨檢勤務。

▲屏東警分局強化治安查緝作為 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

而當天起，分局長劉清俊親自督同所屬，從分析110報案紀錄及縣局首長民意信箱資料，鎖定酒吧、KTV，青少年經常聚集或易發生暴力犯罪的特定場所約67處，累計動員警力459名，展開密集性掃蕩臨檢及稽查取締，並依據警察職權行使法的授權執行路檢，以防制酒後駕車對用路人造成的危害。

期間共計查獲通緝犯4人、毒品案10件10人、公共危險案16件16人、竊盜案5件5人、詐欺案2件2人、違反菸害防治法13件、勞動基準法6件、未成年飲酒案2件等刑事暨行政案件。

4月30日還申請保三總隊支援緝毒犬，並結消防局、衛生局、勞工局及城鄉發展處等單位，積極透過第三方警政的策略對相關業者所提供的消費環境進行稽查，為縣民消費安全把關，並透過全面性的規劃，期使預先消弭酒醉鬧事或暴力衝突的可能性，讓夜間外出或消費的民眾可以有安全的環境。

劉分局長說，警方將有效運用優勢警力搭配相關法律的授權，積極維護轄區治安，也呼籲民眾在警方依法執行勤務時，能多加配合警方的勤務措施，以共同維護治安平穩。

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