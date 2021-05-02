「華航風暴」疫情最嚴重危機！　醫曝警訊：大家信心爆棚

▲疫情升溫，民眾得持續勤洗手、戴口罩。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

華航機師染疫燒進諾富特飯店，目前累積20人確診，包括10名機師（含飛澳確診機師）、6名家人與4名飯店員工。對此，兒童感染科醫師謝宗學表示，這次是疫情以來單一危機中最多和最廣的事件，「難道不值得我們高度警惕？」

謝宗學近日在臉書說，其實，這次華航疫情風暴影響的範圍遠比之前幾次危機嚴重，「但我觀察到國人的警覺心卻明顯小於前幾次危機，是高強度防疫生活造成的彈性疲乏？還是先前戰無不勝的防疫成果，讓大家信心爆棚，直覺認為這次一樣可以安然度過？」

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▼指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



「這次是疫情以來單一危機中最多和最廣的事件，難道不值得我們高度警惕？」謝宗學指出，狼來了多次，造成彈性疲乏；防疫連戰皆捷，導致憂患意識不足，兩者都是正常人性表現；然而，這次的世紀疫情就是這麼殘酷，只要稍有鬆懈，結局就是全盤皆輸。

謝宗學表示，印度疫情大爆發、醫療崩壞、屍體多到來不及處理；日本再度實施緊急事態宣言；鄰近的香港、越南、新加坡紛紛傳出社區型本土疫情，「若我們再不拿出跟去年一樣的防疫抗戰決心，繼續安於歌舞昇平的生活，最後會不會剛好印證『生於憂患，死於安樂』這句成語和鐵則？」

華航機師確診案延燒，指揮中心1日除了再公布一例本土個案為機師家人，另說明諾富特確診主管案1120定序結果與先前的確診機師們相同，皆為英國變異株，且其工作區域與入住機師們的房間有重疊。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前推斷有交互傳染連結存在，但有何接觸仍有待釐清；可以確定的是，整起事件發生時間應為一個月或20多天內。

▼本土病例活動足跡。（圖／翻攝總統蔡英文臉書／下同）

