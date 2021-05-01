比蘇大媽強！丈夫與黑道圍標檢堅持要關他　妻拿婆婆這事救出老公

▲彰化包商判刑4月不准易科罰金，妻子提異議聲明後成功救夫。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／彰化報導

台南超級檢舉人蘇大媽妨害公務等官司判刑多起，先前被檢方不准易科罰金、要求入監，她2度聲明異議，最後仍失敗入監服刑，但彰化則出現逆轉案例；彰化縣洪姓工程包商結合黑道參與工程圍標遭判刑4個月，併科50萬元罰金，還被檢察官以「非入監執行，難收矯正之效」為由，不准易科罰金，經洪妻提出聲明異議之訴，彰化地院考量洪男之前無犯罪前科，要養育3名子女，加上母親因此事住院病危，撤銷檢方不准易科罰金的處分。

彰化檢方認為，洪姓受刑人在偵、審時坦承犯行，審理中又改口否認，且犯後態度惡劣，不知悔改，配合黑道進行工程圍標時，令相當高比例之工程款由具有黑道背景之人獲益，此種廠商、黑道之結盟關係，在地方上形成一個掠奪公共資源之共犯結構，虛擲民脂民膏，視公帑為私囊可任取瓜分之物，惡性非輕，金額甚高，應予嚴懲，不予易科罰金。

洪妻不服，提出異議聲明之訴，彰化地方法院審酌指出，丈夫是無奈配合黑道勢力之地方廠商，並非與圍標集團首腦具有緊密之共犯關係，實為賺取微薄之利潤，迫於生存及忌憚黑道勢力威迫而參與。

此外，在檢察官起訴之40件標案中，丈夫僅涉及其中1件，參與程度輕微，所受有期徒刑4月刑之宣告外，另併科50萬元罰金，而丈夫之前無犯罪前科，案發後至今7年亦無涉犯其他案件，並有正當工作，3名子女須要養育，年逾87歲之母親平時與丈夫共同生活，因見丈夫入獄憤憤難平，4月18日因急性呯吸衰竭送入醫院，現已病危。法官考量上情，認為檢察官的執行指揮確有不當，為此撤銷不准易科罰金的處分。

同樣因提起異議聲明不想入監服刑的台南檢舉魔人蘇大媽，就沒這麼幸運了，台南檢方認為蘇大媽濫訴，撤銷原先的易科罰金，改須入監100天，蘇因此兩度聲明異議，檢方還安排蘇到庭「陳述意見」，不過，最後還是裁定入監。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來