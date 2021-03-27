台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周入監執行程序繼續進行

▲台南檢舉達人「蘇大媽」再向台南高分院聲明異議竟抗告成功，台南地檢署表示會研議提非常上訴，蘇女入監程序會持續進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南檢舉達人「蘇大媽」因在診所咆哮醫護，二審依醫療法判5個月徒刑，易科罰金原分3期繳，蘇女繳交1期5萬元，卻因持續濫訴被檢方撤銷易科罰金，蘇女提異議被二審駁回，預計下周執行入監服刑100天，未料蘇女為逃牢獄向二審再提異議竟然成功，南檢表示除擬提非常上訴，下周蘇女入監程序持續進行不停止。

蘇大媽對檢察官撤銷她的易科罰金不服，向台南高分院提出聲明異議，台南高分院3月9日駁回異議，並裁定「不得抗告」。不料，蘇女又向台南高分院以程序不完備等問題，提聲明異議，台南高分院法官3月25日竟撤銷蘇女的入監裁定並裁定「不得抗告」，讓蘇女可以易科罰金免入監。此事引起法界議論，對台南高分院「一事兩裁」大感不解。

台南地檢署閱主任檢察官林仲斌表示，檢方對台南高分院25日的裁定感到不解，由於該裁定書是送台南高分檢署，南檢將針對裁定書內容，提供意見書給台南高分檢署，由台南高分檢署研議提是否提「非常上訴」，目前是朝提非常上訴方向進行。

林仲斌署閱主任檢察官指，據了解台南高分院認為這2次裁定，一是針對實體（檢察官裁量理由）是否違誤、一是針對程序（檢察官裁量程序）進行審查，無違一事不再理原則，惟南檢認為蘇女再聲明異議內容，在台南高分院3月9日裁定時，法官應已充分審酌本案實體與程序相關資證，才會做出駁回蘇女異議之裁定，且南檢在整個撤銷蘇女易科罰金之裁定，均充分說明相關程序及蘇女權利，相關資料均會提供台南高分檢署查處，有關蘇女將於下周入監服刑的執行命令，檢方己發傳票，會持續進行。

網友聞訊後一片譁然，對於台南高分院同一事前後裁定不同感到不滿氣憤，網友說：「真的傻眼！民眾對於司法的不信任，就是這個原因啦～」、「法官真的有問題」、「法律是保護懂法律的人！」、「正解，她或許還比法官懂法律」、「就等她不繳錢嘍！本來就對台灣司法沒什麼信心了！」、「難怪她會天不怕地不怕，等蘇大媽去高等法院魯小，看法官會不會後悔」、「意外嗎？」、「台灣法律就是讓平常百姓心寒」、「所以說都不用太早高興」、「現在了解蘇婦膽敢目無法紀的理由，竟是司法的縱容」、「還可以這樣一直玩、一直玩、一直玩..玩到爽為止嗎？」、「可見，台灣的法律是保護壞人，欺負好人」、「哈，就說他不會被關了」、「她才56歲左右，頭腦清楚口條分明，繼續玩弄台南人至少10年沒問題，台南法官想想台南人的辛苦」、「我對台灣的法律從不失望」、「完全在預期之內 」、「莫非……一切都在掌控中，才會悠哉我行我素，什麼都不怕！！」…。

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