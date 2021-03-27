　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周入監執行程序繼續進行

▲台南檢舉達人「蘇大媽」再向台南高分院聲明異議竟抗告成功，台南地檢署表示會研議提非常上訴，蘇女入監程序會持續進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南檢舉達人「蘇大媽」再向台南高分院聲明異議竟抗告成功，台南地檢署表示會研議提非常上訴，蘇女入監程序會持續進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南檢舉達人「蘇大媽」因在診所咆哮醫護，二審依醫療法判5個月徒刑，易科罰金原分3期繳，蘇女繳交1期5萬元，卻因持續濫訴被檢方撤銷易科罰金，蘇女提異議被二審駁回，預計下周執行入監服刑100天，未料蘇女為逃牢獄向二審再提異議竟然成功，南檢表示除擬提非常上訴，下周蘇女入監程序持續進行不停止。
蘇大媽對檢察官撤銷她的易科罰金不服，向台南高分院提出聲明異議，台南高分院3月9日駁回異議，並裁定「不得抗告」。不料，蘇女又向台南高分院以程序不完備等問題，提聲明異議，台南高分院法官3月25日竟撤銷蘇女的入監裁定並裁定「不得抗告」，讓蘇女可以易科罰金免入監。此事引起法界議論，對台南高分院「一事兩裁」大感不解。

台南地檢署閱主任檢察官林仲斌表示，檢方對台南高分院25日的裁定感到不解，由於該裁定書是送台南高分檢署，南檢將針對裁定書內容，提供意見書給台南高分檢署，由台南高分檢署研議提是否提「非常上訴」，目前是朝提非常上訴方向進行。

▲台南檢舉達人「蘇大媽」再向台南高分院聲明異議竟抗告成功，台南地檢署表示會研議提非常上訴，蘇女入監程序會持續進行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林仲斌署閱主任檢察官指，據了解台南高分院認為這2次裁定，一是針對實體（檢察官裁量理由）是否違誤、一是針對程序（檢察官裁量程序）進行審查，無違一事不再理原則，惟南檢認為蘇女再聲明異議內容，在台南高分院3月9日裁定時，法官應已充分審酌本案實體與程序相關資證，才會做出駁回蘇女異議之裁定，且南檢在整個撤銷蘇女易科罰金之裁定，均充分說明相關程序及蘇女權利，相關資料均會提供台南高分檢署查處，有關蘇女將於下周入監服刑的執行命令，檢方己發傳票，會持續進行。

網友聞訊後一片譁然，對於台南高分院同一事前後裁定不同感到不滿氣憤，網友說：「真的傻眼！民眾對於司法的不信任，就是這個原因啦～」、「法官真的有問題」、「法律是保護懂法律的人！」、「正解，她或許還比法官懂法律」、「就等她不繳錢嘍！本來就對台灣司法沒什麼信心了！」、「難怪她會天不怕地不怕，等蘇大媽去高等法院魯小，看法官會不會後悔」、「意外嗎？」、「台灣法律就是讓平常百姓心寒」、「所以說都不用太早高興」、「現在了解蘇婦膽敢目無法紀的理由，竟是司法的縱容」、「還可以這樣一直玩、一直玩、一直玩..玩到爽為止嗎？」、「可見，台灣的法律是保護壞人，欺負好人」、「哈，就說他不會被關了」、「她才56歲左右，頭腦清楚口條分明，繼續玩弄台南人至少10年沒問題，台南法官想想台南人的辛苦」、「我對台灣的法律從不失望」、「完全在預期之內 」、「莫非……一切都在掌控中，才會悠哉我行我素，什麼都不怕！！」…。

肌膚亮白必備經典明星商品

ET快訊
長榮貨櫃堵住高速公路！　「大塞車」陸網瘋傳
愛穿Nike炫富GG了！　288萬網美秒改口：我穿的都假貨
拿8938個1元硬幣羞辱女移工！雇主曝她惡行　2小時後改口道
快訊／高雄新船剛下水就「側翻」！　觀禮民眾尖叫
雇主給移工薪資「8938個1元硬幣」　勞動局怒：丟台灣人的臉
快訊／國道1號火燒車！南下黑煙狂竄　車流大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周入監執行程序繼續進行

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

全國社區營養推廣　嘉義市3營養師獲獎

台東鴛鴦大盜愛偷農具！變現買毒　機車曝行蹤

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

水上代天府「擲杯博發財金」求好運　總額120萬

高雄少年隊力勸輟學少年「完成學業」　迷途少年拾畫筆揮灑人生

高雄美濃慣竊專竊「未上鎖單車」　見被害嬷哀求原諒

2021新北校園廣告人正式起跑　新生代導演與社群教母加入業師陣容

春天囡仔面！呷有機蔬菜尚健康　鶯歌「秦佳園有機農場」報你知

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

上阿婆灣險遭「幹譙阿嬤媳婦」擊落　重機女知情後籲：別造成他人困擾

張鈞甯瘦了！哀嘆：有不得已的苦衷...　讚陳意涵兒子爆炸可愛想生了？「想也沒用」

台南蘇大媽想逃牢獄抗告成功　南檢：下周入監執行程序繼續進行

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

全國社區營養推廣　嘉義市3營養師獲獎

台東鴛鴦大盜愛偷農具！變現買毒　機車曝行蹤

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！　2024就能實現

水上代天府「擲杯博發財金」求好運　總額120萬

高雄少年隊力勸輟學少年「完成學業」　迷途少年拾畫筆揮灑人生

高雄美濃慣竊專竊「未上鎖單車」　見被害嬷哀求原諒

2021新北校園廣告人正式起跑　新生代導演與社群教母加入業師陣容

春天囡仔面！呷有機蔬菜尚健康　鶯歌「秦佳園有機農場」報你知

女移工遭「8938個1塊錢」羞辱！勞工局看傻　雇主竟嗆：1元不是錢？

蹭一波新疆棉花！直播主「1小時銷售額1億」　千萬人搶買

10人中彈「至少2死」！美維吉尼亞州海灘爆槍擊　1槍手被擊斃

「小龍女」斜槓立委！高嘉瑜被抓包「兼職啦啦隊」　天母胖虎是她…

長榮陸上也堵住了！陸網瘋傳：高速公路也「大排長榮」了啦

游錫堃「譴責暴政」：抵制新疆棉是人權問題不是政治問題

崑山科大無懼少子化風暴　碩博士班全系首度所滿招

土投對決！味全挑戰首次2連勝　運彩仍看好悍將

玩抖音豔遇「援交妹」　他豪擲8萬買點數慘被封鎖：連見面都沒有

夫偷情女員工2年　妻見「奪命連環摳」心碎！道歉信+貼圖逆轉結局

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

太魯閣2步道施工將施工封閉　為期近一個月

生前疑遭霸凌　台中男科大生墜樓身亡….校方回應了

退休飛官改造　保時捷968金閃閃

礁溪生魚片10片280元！驚吃鮭魚冰沙

在台鐵高雄站屋頂騎自行車不是夢！2024實現

屏東婦想幫敘利亞難民乾妹保住財產　潮警耐心阻詐

高雄美濃慣竊專偷未上鎖單車　見被害嬤苦求原諒

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

吳鳳科大校慶變超跑展　法拉利麥卡倫千萬跑車現身

台南蘇大媽抗告變免囚　南檢：下周入監程序繼續走

水上代天府「擲杯博發財金」總額120萬

少年隊力勸輟學少年完成學業　重拾畫筆揮灑人生

更多熱門

相關新聞

LIFE・經典／擁有時光的建築之美

LIFE・經典／擁有時光的建築之美

要說到台南的傳統風情，其舊式的街坊建築功不可沒，日本家電廠商象印，以STAN.系列與50年老屋翻修成全新文化聚落的「StableNice BLDG.」攜手打造為期8週的期間限定店，注入甜點等新潮元素，重新解構成為納入時光的新興味，也可讓許多民眾親身領略舊式建築透過改造，也能變身迷人之處，跟最新普立茲獎得主的概念不謀而合。

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

台南和順工業區汰換40隻「眼」　

台南永康復華夜市「環保減塑」享優惠

台南永康復華夜市「環保減塑」享優惠

誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔

誰的私房錢！台南清潔隊拆床噴出一疊千元鈔

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

台南佳里命案　狠男刺死女友母拒認罪收押

關鍵字：

台南蘇大媽台南高分抗告成功欲逃牢獄　南檢：下周入監執程序持續進行

讀者迴響

熱門新聞

莫斯科地鐵驚見「時空旅人」

美國看不下去了！　白宮願意幫助「長榮脫困」蘇伊士運河

20歲嫩妻每夜激戰公公！「精心佈局7年」陰謀被挖

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

鳳梨被女網友嗆「台客」

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

台灣不親中最紅的藝人是誰？PTT狂點名「這個女巨星」

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生哪位

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

母騎車自摔死孝子揭「冤魂路」真相　告警偽造文書

清秀直播主21歲喝醉被奪初夜　曾為夜店男墮胎

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面