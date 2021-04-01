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蘇大媽入監轉性「態度友善和氣」　室友是酒駕初犯

記者林悅／台南報導

台南市檢舉達人「蘇大媽」因涉違反醫療法案被判刑5月確定，檢方撤銷其易科罰金，並通知她3月31日上午到案服刑，蘇女雖以程序問題獲二審法官裁定撤銷檢方不准易科罰金處分，惟蘇女報到後執行檢察官訊問後仍裁定蘇女入監服刑100天，蘇女入監首日食慾良好，且態度變得友善和氣。

▲台南市檢舉達人「蘇大媽」，入監服刑100天，所方指出蘇女入監首日食慾良好，且態度變得友善和氣。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市檢舉達人「蘇大媽」，入監服刑100天，所方指出蘇女入監首日食慾良好，且態度變得友善和氣。（圖／記者林悅翻攝）

蘇大媽一直是檢警眼中的頭痛人物，尤其是警方，總是為了她疲於奔命，蘇女在被房東申請強制執行而被「請出」家門後，常以宮廟為家，但也因經常與信眾、志工、廟方人員發生爭執，被近10家宮廟公告「禁止進入」，她不斷與人發生爭執糾紛的形象幾乎深植人心，臉書黑粉有1.1萬人，之前台南高分院二審法官以蘇女程序問題異議有理，撤銷檢察官裁定不准蘇女易科罰金的消息，經媒體報導，網友更是罵聲連連，認為法律拿蘇大媽沒有辦法。

但檢察官傳票通知蘇女3月31日報到，並開庭訊問，檢察官當庭告知撤銷前准予分期易科罰金之處分及理由，並告知其依法仍得聲請易服社會勞動及易科罰金之權利，蘇女當庭聲請易服社會勞動及易科罰金，檢察官依其聲請之具體理由，實質審酌其前仍不間斷有妨害公共秩序之行為，認易服社會勞動及易科罰金顯難收矯正之效，亦難以維持法秩序，不宜再准予易服社會勞動及易科罰金，諭知聲請駁回，發監執行。

蘇大媽31日下午4時報到執行，被送到台南看守所女所，成了編號「1957」。所方表示，蘇大媽入監的第1天食慾不錯，包括31日晚餐，燒鴨、海鮮排、青菜、紫菜蛋花湯，隔日早餐饅頭、豆漿、果醬，兩餐皆完食，但是入監後的第1夜，蘇大媽似乎不大適應而輾轉難眠。

據了解，蘇大媽入監被分配到2人1房，室友是1名酒駕初犯，平時在外面到處與人發生紛擾的蘇大媽，對於所內的規定都相當配合，也對看守所內的人員態度友善。蘇大媽入監前曾說，其實她是很單純的人，連0206震災她都有到災區做志工、陪伴受難者及家屬，社會上與媒體都不知道她做的善事，因為她信奉的宗教要信徒低調些。此次入監服刑，是否真的讓蘇大媽「轉性」真的變成1位和善友好的人，有待觀察。

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