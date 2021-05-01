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女學霸「招魂7次失敗」父淚：掛心學業　表哥安慰學業完成才聖筊

記者鄧木卿／台中報導

台中市嘉陽高中一年級張姓女生昨天上午要過馬路進校門時，被公車當場撞斃，張父不滿司機早在5、60公尺前就看到學生，既然辯稱剎車失靈，為何不長按喇叭示警，上午家人去現場招魂時，連擲7次都失敗，連張父擲筊也一樣，直到表哥安慰說「你已完成學業，安心跟我們回家」，第8次才聖筊，可見張女仍心繫學校。

▲▼嘉陽高中張姓女學生上午招魂連7次失敗，直到表哥安慰已完成學業才聖筊。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼嘉陽高中張姓女學生父親受訪要求司機說出真相。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼嘉陽高中張姓女學生上午招魂連7次失敗，直到表哥安慰已完成學業才聖筊。（圖／記者鄧木卿攝）

張父說， 女兒非常喜愛飛機修護科，早上5點半由他或媽媽載去火車站，轉搭公車去學校，成績非常優秀，不但擔任班長，這次期中考還是全校第一名，前一晚她還很開心的準備隔天上台領獎，不料卻傳出不幸。

▲▼嘉陽高中張姓女學生上午招魂連7次失敗，直到表哥安慰已完成學業才聖筊。（圖／記者鄧木卿攝）

他說，盡管肇事公車的巨業公司和司機都來上香，但還是沒有說出真相，司機辯稱剎車失靈，但為了車上40多名乘客安全，只好直闖紅燈，問題是，乘客坐在車內，是鐵包肉，他女兒卻因此無辜犧牲，公車是全靠女兒才停車，否則再開下去，後果難料。

▲▼嘉陽高中張姓女學生上午招魂連7次失敗，直到表哥安慰已完成學業才聖筊。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼教肓局副局長葉俊傑（左）下午到靈堂表達致意。

張父說，若真是剎車失靈，為何不事先提前按鳴喇叭示警，這輛剎車失靈無異是一輛移動的殺人武器，他要的是真相，而不是司機推卸責任。

▲▼嘉陽高中張姓女學生上午招魂連7次失敗，直到表哥安慰已完成學業才聖筊。（圖／記者鄧木卿攝）

上午的招魂花了一個半至兩小時，先是他兒子擲筊5次失敗，換他擲2次一樣沒成功，直到表哥說「你已完成學業，安心跟我們回家吧」，第8次擲筊才聖筊，可見女兒還心繫學校課業。

下午3點，教育局副局長葉俊傑以及嘉陽高中校長也到張姓女同學靈堂上香，葉俊傑表示，張女相當優秀但上學途中發生此事，讓人相當難過，葉俊傑也向肇事司機跟客運業者喊話，希望司機跟公司能拿出誠意解決事情，家屬若希望市政府跟學校幫忙的，一定會站在家屬這邊， 全力協助。

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