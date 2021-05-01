老公怒摔手機！全職媽「討維修費」遭嗆：那是我買的，不會給妳錢

▲示意圖，非本文當事人。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

在能力可以負擔的情況下，情侶們會在特別的節日送禮物給另外一半，一名全職媽媽表示，之前手機續約到了，想要換一支手機，老公表示當作七夕禮物送給她，最近兩人發生口角，老公一氣之下就把手機摔在地上，事後她向老公討維修費遭到對方拒絕，理由竟是「那是我買的，我不會給妳錢」。

全職媽媽在Dcard上發文，日前夫妻倆大吵一架，老公氣得翻桌，直接搶走原PO的手機，狠狠的摔在地上，螢幕全碎裂，背殼整個脫落，都能看到手機的零件，事後原PO索取手機維修費，卻遭到老公拒絕，「你給我的答案是，那是我買的，我不會給妳錢，所以我活該？」

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▲▼老公一氣之下就拿起手機用力摔。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，老公是開工廠的，本來有幫忙做公司的帳務，但因為不懂做帳的東西，老公便要她專心顧小孩就好，一起工作時從沒有拿過薪水，有時想買東西開口跟老公拿錢，對方卻說「已經沒有讓妳煩惱金錢的問題，不應該再要求拿什麼零用錢」。

貼文一出，許多網友認為原PO的老公有家暴的傾向，勸原PO趕快離婚，「恐怖情人，離婚」、「摔成這樣也是蠻扯的」、「看完這一篇我更加堅信，女生還是要有自己的經濟能力，才不會被欺負」、「這就是當全職家庭主婦的缺點，經濟被人把持，弱勢」。

事後，原PO也指出，因為不喜歡吵架，每次生氣時都選擇不回應，老公都會講一些激怒人的話，還會言語暴力，目前已經申請保護令，也會走訴訟離婚，「那隻手機裡面有很多先生對我的暴力證據，所以他才會把他摔爛」。