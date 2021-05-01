遠距男友超愛傳「咬妳喔」+（摸頭！　她尷尬想分了：一直講好噁

▲原PO現在看到男友傳來「咬／戳妳喔！」就會覺得心煩。（示意圖／PAKUTASO）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友日前在《Dcard》匿名發文，說她跟男友是遠距離，交往到現在有個煩惱，就是男友常常會講一些讓她很尷尬的甜言蜜語，像是「咬／戳妳喔」、「摸摸頭」等等。原PO就說，熱戀期的時候她可能會覺得很甜蜜，但一直講的話會變得有點噁心，讓她也很懊惱「我都不知道怎麼回覆，到底該怎麼告訴他？」

這位女網友發文「男友的甜言蜜語讓我好尷尬」，文中表示，她跟男友是遠距離戀愛，平常都是打字聊天，但現在她常常受不了一些尷尬的對話，「例如，男友：『快去吃飯，戳妳喔！』『怎麼這麼晚才回家？咬妳喔』」，另外，男方還會用文字形容自己想做的動作，像「（撲倒」、「（摸摸頭」、「（戳戳」等等。

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一開始交往還在熱戀期，原PO看到「咬妳喔、戳妳喔、打妳喔」時，還會覺得「嗯～甜蜜蜜」，但男生一直講、氾濫地講，讓她開始認為變得很噁心，所以就會回「幹嘛打／戳／咬我」，男友則會回覆「誰叫妳怎樣，（所以）打／戳／咬妳～」原PO就苦惱到底怎麼回覆才好，也不知道怎麼告訴男友。

▲原PO苦惱不知如何跟男友開口。（示意圖／PAKUTASO）

看到貼文後，其他人紛紛留言，「明確表明妳不喜歡這些字眼，可能他想藉此拉近距離，殊不知是反效果」、「直接溝通表達妳的不適感啊」、「我前任也這樣，而且還以為自己這樣是霸道系」、「我看妳文章的標籤有『分手』，也是，分一分就不用尷尬了」、「這要講，不然會分手哈哈哈（受不了前女友的過來人。」

不過就有網友認為男方也是很無辜，「遠距離會這樣講很正常吧？講些甜言蜜語也不行嗎」、「蛤！可是這種我當是情趣耶！為啥會不喜歡」、「我個人覺得這算是一種小情趣啦！看彼此的接受程度吧」、「嚴肅一點跟他說妳不喜歡就好，極力不推什麼冷處理= =，拜託不要用冷暴力，冷暴力更幼稚。」