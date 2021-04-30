清寒女高中生嚮往飛行！拚奪第一名今要頒獎　校門前慘被撞死

▲台中女高中生遭公車撞死，今校方本要頒獎給她。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中嘉陽高中一名高職一年級的張姓女學生30日上午在過馬路時，慘遭公車猛撞，經送醫搶救後，不幸傷重死亡。據悉，張女成績優異，是班上第一名，校方原本今天要在升旗時頒獎給她，但沒想到卻發生這起意外，也讓全校師生錯愕不已。

這起事故發生在30日一早，事發當時張女正行走在斑馬線上過馬路，而一輛165號公車疑似是下坡時剎車剎不住，當場撞上張女，而張女倒地後當場失去生命跡象，緊急送醫被診斷出左邊氣血胸，腹部內出血、肝臟撕裂傷、骨盆骨折，搶救後仍宣告不治。

▲女高中生校門口前遭公車撞上，送醫宣告不治。（圖／民眾提供）

嘉陽高中校長賴昭呈表示，校內的飛機修護科是全台中唯一，女同學相當少，90個學生當中只有5位女同學，而張女因嚮往飛行，決定就讀嘉陽高中，且成績一直都是甲班第一名，今天原本預定要頒發期中考第一名，以及紫雲巖品學兼優獎狀給她。

賴紹呈也提到，學校雖然7點50分才算遲到，但女同學每天都一早就搭乘9號公車，從大里搭到清水，約莫在7點就到達，根據現場老師透露，事發當時，女同學才剛從9號公車下車準備要走斑馬線到校門口，未料165公車竟直接衝過來，正要過馬路的一群學生尖叫分別閃躲，有些往前、有些往後跳躍，張姓女同學來不及反應，遭公車撞上。

目前校方也將協助家屬辦理後事，評估必要時會發動師生捐款救濟，而詳細事故原因警方也仍在調查釐清中。

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