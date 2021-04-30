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近百位基督徒藝人獻聲！含金量最高《華語有聲戲劇聖經》App誕生

100個小時聽完整本聖經。（圖／公關提供）

▲整個團隊成員加起來曾拿過20個金獎肯定。（圖／公關提供／以下亦同）

生活中心／綜合報導

「100小時就能聽完整部聖經？！」基督教救世傳播協會製作的全球首部《華語有聲戲劇聖經》App，4月30日正式發表，集結近百位基督徒藝人、聲音導演、專業人士獻聲製作，含金量史上最高，整個團隊成員加起來曾拿過20個金獎肯定。

華語有聲戲劇聖經製作人，同樣也是基督教救世傳播協會董事長洪善群表示，「華語有聲戲劇聖經是上帝給我們今年復活節的一份禮物！這份禮物你不用，他就不是你的。今天是正式全球發表日，十天前我們試推，已經超過32,000人免費下載成功，我們感謝主，也感謝所有團隊及參與的藝人，你們把最好的聲音獻給神。」

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救世傳播協會與Grace and mercy foundation(G&M)合作，歷時兩年半的製作，集結近百位基督徒藝人、聲音導演、聲音演員獻聲製作，以及專業的音樂後製，並透過神學院和牧者很慎重的指導，終於完成的作品。目前G&M有聲戲劇聖經的App，已有英語版、韓語版、日文版、西文版，今天華語版正式發表。未來預計有法語、俄語和越南語。

100個小時聽完整本聖經。（圖／公關提供）

全球發表會在天韻合唱團唱出經典歌曲「How Great Thou Art」拉開序幕，救世傳播協會會長謝光哲表示，「希望大家透過這個精心製作《華語有聲戲劇聖經》的App，能非常便利的聽、讀聖經，在不受時間、空間限制下，不需要網路，隨時隨地可以直接聽神說話。我們盼望華語有聲戲劇聖經能成為全球華人的祝福。」而全世界近100位來自北美、新加坡、馬來西亞、印尼、香港、韓國等國的牧者及基督徒領袖也在ZOOM上，一同為全球首部華語有聲戲劇聖經獻上祝福。

金鐘視帝李天柱飾演大衛王，他笑說，本來不是很喜歡大衛，最想飾演的是使徒保羅。但錄製華語有聲戲劇聖經，聖靈要他「順服」，這個世界不是按自我的意思在運行的，在神面前沒有「專業」。李天柱：「每個人生來有不同的恩賜，以前我的恩賜是用來滿足自己的私慾，現在我知道，恩賜不是為了滿足私慾，而是為了榮耀神。」

全球發表會主持人岑永康也表示學習很多，當主播時常會嫌別人口齒不清，這次在華語有聲戲劇聖經擔任路加，聽了自己的錄音才發現，原來自己也會口齒不清。

岑永康笑著說：「我想這是上帝要我學習謙卑。」飾演摩西的班鐵翔也謙卑的表示，「何其有幸能扮演聖經當中的偉大人物！」岑永康訪問班鐵翔，摩西跨越了3個年齡層從40歲、80歲到120歲，聲線的挑戰可說是超高難度，班鐵翔笑著說：「最可惜的是，沒有配摩西在蒲草箱時的哭聲。」

100個小時聽完整本聖經。（圖／公關提供）

台灣藝起發光促進協會理事長宋逸民牧師飾演彼得，他說，聖經裡面的字詞不是那麼好念，常常NG很多次，有一次一句話錄了一個小時還錄不好，只能下次再來。宋逸民最感動的是，彼得三次不認主之後，跑出去痛哭。岑永康問，當時你是怎麼哭出來的。宋逸民開玩笑地說：「想到牧養這些藝人，就忍不住痛哭流涕！牧師真的不是人當的。」

媒體問到錄製華語有聲戲劇聖經是否有酬勞，李天柱回答說，我們就是順服去做，當成積財寶在天上，我們做的事很有價值的。宋逸民補充，所有參與的藝人朋友都非常敬虔愛主，特別撥出時間來錄音，主辦單位會提供車馬費，但服事主是無法用價錢來衡量的。

飾演耶穌的藍鈞天說，當初知道要接演耶穌，回家後，很得意的告訴太太陳羽柔說，「我接到了天下第一男主角，比哈姆雷特還難演的角色。」太太很好奇的問是甚麼角色?藍鈞天得意的說：「耶穌！」藍鈞天說，當女兒Riley Blair還在媽媽肚子裡時，藍鈞天就親讀聖經當胎教，現在也常陪女兒聽英文聖經。藍鈞天：「飾演耶穌沒有太大壓力，因為相信是上帝揀選的，我們就可以做得到。」

100個小時聽完整本聖經。（圖／公關提供）

同樣有好爸爸形象的小馬也提到，他這次扮演羅馬總督本丟·彼拉多，如果還有機會，他希望可以扮演重建耶路撒冷的尼希米，而且女兒也命名為「倪希米」，盼望她能像尼希米一樣愛主，一生為主所用。小馬也表示，可以把聖經中的人物當成故事來看，看到負面的教材，提醒自己不要變得跟他們一樣。

全球發表會主持人李明依是《華語有聲戲劇聖經》的演員，也是金鐘史上最年輕的視后李明依，飾演皇后以斯帖，去年發現得了甲狀腺癌第一期，她表示，她相信上帝，所以能有極大的平安。更沒想到來關心她的親朋好友，竟然因此開始一起讀經禱告小組。她常笑著對親友說：「你看你們多重要，還要李明依得了一個癌症，才能讓你來信主。」

小馬提到，華語有聲戲劇聖經真非常方便，常常跑步的時候邊聽，不知不覺就跑了一小時，可以把半馬跑成全馬。岑永康回應說：「那我參加馬拉松也要來聽華語有聲戲劇聖經。」李天柱笑著說，華語有聲戲劇聖經100個小時就可以聽完，那你要跑100個全馬嗎?岑永康則回應，跑完可能要提早見主面了。

岑永康提到，華語有聲戲劇聖經像廣播劇，真的很有渲染力，之前去紐西蘭來回一共被隔離了28天，把華語有聲聖經打開來，不知不覺家裡氣氛就很平安、心情就穩定。

100個小時聽完整本聖經。（圖／公關提供）

用聲音來演戲，是非常專業的挑戰！除了螢光幕前的資深演藝人員，還有基督徒最熟悉的聲音，大衛鮑森的資深配音李英立，以及許多資深的廣播配音前輩陳季霞老師、康殿宏老師等、拿到5金的藝術總監宋文勝老師、7金的音律音樂製作，陣容非常驚人。

所有團隊成員一同按下啟動，宣布《華語有聲戲劇聖經》正式發表，活動現場也有近200位全台各地的牧者代表及基督徒領袖共襄盛舉。新舊約的《華語有聲戲劇聖經》2021年4月30日正式推出，為紀念和合本聖經發行百年，《華語有聲戲劇聖經》內容採用和合本。

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