交往11年無性「女友破處懷孕了」　老實男堅持照娶：趁肚子小拿掉

▲原PO忍了11年性慾，結果基督徒女友竟偷吃！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

尊重女友的節操信仰，怎料初夜卻被網友奪去！一名男網友哀號，最近女友月經沒來，結果去婦產科檢查，竟得到懷孕2個月的噩耗，最崩潰的是，原PO並不是精主，而是網友的種，讓他不堪打擊。神扯的是，原PO還願意原諒女友，「趁肚子還小拿掉，我可以當作認識我之前有的！」

一名男網友在臉書《靠北女友my girl》分享炸綠光的哀戚故事，他表示與女友交往11年，尊重對方虔誠的基督信仰，「最多只有抱她親她而已，包含在她家或去外面過夜都是沒怎樣，只有一起洗澡」，豈料最近女友竟懷孕了！

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原PO錯愕表示，因女友每次生理期來，自己都會煮紅豆湯給她補一下，然而這次月經卻怪異延遲，結果好奇驗孕出現兩條線，兩人再去婦產科檢查，醫師告知已懷有身孕2個月了。

晴天霹靂的消息讓原PO難以接受，女友才坦承與網友肉體交流，接著哭哭啼啼說「男的睡完我就封鎖我了...」頓時，原PO內心涼了一半，並感慨「她寧願跟網友上床還懷孕！」

經過一番天人交戰後，原PO願意原諒女友偷吃，也決定先向女友爸媽全盤托出一切，「我可以娶你女兒，但是不會養這孩子，趁肚子還小拿掉，我可以當作認識我之前有的」，如今就看女友爸媽如何給交代。

文章曝光後，掀起3千名網友歪樓回應，「這樣的貨色，你竟然還當寶，真的是吃不到的～永遠是最美好」、「你是不是性方面有問題？11年？」「因為不行坐公車，自己就變成了公車」、「這只是證明一件事：不是不行，是不給你」、「11年ATM，辛苦了」、「資源回收業歡迎你」、「你讓我感動了，兄弟」、「這心結會永遠都在，要趁還沒被拉緊前趕快剪掉」、「她可能不只跟這個網友吧，愛是一道光」。