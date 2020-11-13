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女友交往11年不給碰！偷吃懷孕哭訴：對方睡完封鎖我…傻男竟照娶

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▲▼女子背著交往11年的男友，跟網友發生關係還懷孕，還覺得自己委屈哭訴，「男的睡完就封鎖她了」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子背著交往11年的男友，跟網友發生關係還懷孕，還覺得自己委屈哭訴，「男的睡完就封鎖她了」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

交往時給足了信任，卻換來綠帽罩頂的結局…一名男子表示，女友稱自己是基督徒，男子基於尊重只有抱跟親，最多一起洗澡，而每個月女方月經來，男子都會煮紅豆湯給她喝，過了11年後。某日男子要煮湯前詢問，「怎麼MC最近沒有來」，女友才坦承偷吃懷孕，還哭訴，「對方睡完就封鎖我」，男友竟還傻傻娶她。

男子表示，「有問過女友孩子是誰的，女方說是網友的…還說男的睡完就封鎖她了，我該怎麼辦？她寧願跟網友上床還懷孕，我也跟她爸媽講了，看她爸媽怎麼處理，我說我可以娶你女兒，但是不會養這孩子，趁肚子還小拿掉，我可以當你是在認識我前有的，如果要生看伯父伯母怎麼交代」。

男子心痛跟無助，化成文字出現在臉書《靠北女友my girl》，網友紛紛留言，「她沒有騙你，她真的是雞督徒」、「因為不行坐公車，自己就變成了公車」、「這只是證明一件事：不是不行，是不給你」、「11年ATM，辛苦了」、「資源回收業歡迎你」、「你讓我感動了，兄弟」、「這心結會永遠都在，要趁還沒被拉緊前趕快剪掉」、「她可能不只跟這個網友吧，愛是一道光」。

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