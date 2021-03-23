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「朝聖宮廟比中指」還翻白眼　基督徒一臉自戀：練手指重訓！網氣炸

▲▼「向宮廟神明問候運動」（圖／翻攝臉書）

▲兩名男子對神明比中指，讓人看傻眼！（圖／翻攝臉書）

網搜小組／劉維榛報導

尊重他人信仰很難嗎？一名網友在臉書《爆料公社》氣憤轉貼文章，指出一名基督徒發起「向宮廟神明問候」的脫序舉止，照片可見，男子對著鏡頭比中指，而背景竟是令人尊敬的神明，讓原PO痛罵，「不信神明也不用這樣污辱別人的信仰吧？聽說這個人是個醫師，這行為也太惡劣了吧？」

實際找到這位基督徒的臉書，目前「中指廟宇」的相簿已刪除，不過早有網友早已備份檔案，發現該名男子除了豎起中指，還露出自戀神情，而相簿中還有另一位男子跟著參與比中指運動，甚至對著鏡頭翻白眼。

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至於相簿簡介中，基督男引用舊約聖經內容，「當那夜，耶和華吩咐基甸說：『你取你父親的牛來，就是那七歲的第二隻牛，並拆毀你父親為巴力所築的壇，砍下壇旁的木偶』」，也因此他認為，只要經過供奉神明的宮廟，「必定練手指重訓問候」，讓人眾人看傻眼。

自稱「向宮廟神明問候運動」 基督徒多間宮廟前「比中指」惹議

▲男子舉止引發爭議！（圖／翻攝臉書）

文章曝光後，引發一票網友痛罵，「這些人真的很可悲...不懂得何謂尊重」、「神說：我真的不認識他，我才不是這樣教的」、「不用去大廟，來我宮廟比，絕對拖東西出來敲他」、「每個宗教裡都有好人跟壞人跟信仰沒關係，而是個人教養問題」、「其實可以找那些陣頭活動的時候比一下，這樣比較有挑戰性也更能吸引大家目光」。

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關鍵字：

宮廟神明中指基督徒

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