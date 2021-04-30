嘉義市電動公車優惠活動　推廣在地鳳梨

▲嘉義市電動公車紅黃線專屬活動。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市市區公車自110年1月11日起全面汰換為低底盤電動公車，成為全國第一個100%市區公車電動化的縣市，為推廣動市區電動公車，培養民眾搭乘電動公車習慣，嘉義市政府交通處本次結合市區電動公車光林我嘉線及忠孝新民幹線，於今年5月份推出鳳梨系列活動，三大活動搭配市區公車及嘉義在地鳳梨熱鬧登場，民眾只要於指定的時間搭乘電動巴士，完成指定任務多項好禮獎不完。



活動一：坐公車抽好禮，只要在5月份刷電子票證搭乘光林我嘉線及忠孝新民幹線，只要搭乘兩日就可以累計抽獎機會一次，搭乘日數越多中獎機率越高，限量版悠遊卡、美式咖啡及鳳梨酥禮盒等多項好禮，等您來抽。交通處處長鄭君健表示本次活動特別加碼黃車及紅車限量版造型悠遊卡，供民眾蒐集，數量非常稀少只送不賣，悠遊卡收藏家千萬不要錯過。



活動二：好運旺旺來，只要於5/12-13上午九點至十一點搭乘忠孝新民幹線至經國新城下車，即可向工作人員領取活動號碼牌，憑號碼牌至經國新城活動攤位前完成當日任務，即可兌換嘉義自產新鮮鳳梨一顆，每日限量100顆，送完為止。



活動三：逛市集喝冰茶趣，只要於5/22-23上午九點至十一點搭乘忠孝新民幹線至文化中心站下車，即可向工作人員領取活動號碼牌，憑號碼牌至木頭人市集活動攤位前完成當日任務，即可參加扭蛋轉轉樂，鳳梨冰茶、限量悠遊卡、7-11商品卡….等多項好禮歡迎來試手氣。



嘉義市政府表示為鼓勵民眾使用大眾運輸，將延續持電子票證搭公車免費措施至110年6月30日，凡持電子票證(悠遊卡、一卡通、愛金卡、Happycash有錢卡)，就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。另外市府也貼心提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。詳細路線圖及時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)。

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