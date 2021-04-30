嘉義市民整合性健康篩檢　新增48小時預約篩檢





▲嘉義市民健康篩檢e起來，新增線上預約篩檢。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

110年嘉義市民整合性健康篩檢新增線上預約功能，篩檢前48小時預約，縮短候檢時間，服務品質再升級。即日起至10月15日止，由聖馬、嘉基、嘉榮、嘉醫、陽明及慶昇提供市民免費整合性健康篩檢服務，在天主教聖馬爾定醫院舉辦「整合性健康篩檢e起來」記者會，由副市長陳淑慧代表市長黃敏惠出席，並呼籲市民早期發現異常早期治療，參加免費健康篩檢是最好的選項。

副市長陳淑慧代表市長黃敏惠出席時表示，感謝六大醫院支持，在醫護團隊的用心與努力下，嘉義市民免費整合性健康篩檢服務今年將邁入第15年，去年受疫情影響民眾到醫院健康篩檢意願降低，參加整篩民眾較108年約減少24%，國人參加政府免費癌症篩檢數也同樣下降約2成。今年市民整篩資訊系統升級新增線上預約功能，降低市民在醫院等待時間及風險，此外結合臺灣慢性病風險評估模型，更能完整瞭解身體的狀況，篩檢結果讓健康者心安，異常者能早期發現、早期接受治療。

衛生局表示，市民整篩線上預約功能，讓篩檢人潮分流，縮短等候篩檢時間，每日各醫院預約名額，依醫院服務量能訂定，民眾於篩檢前48小時選擇喜好的醫院完成預約，依約前往篩檢省時便利；嘉義市領先全國整篩資訊平台介接國民健康署「臺灣慢性病風險評估模型」，市民自行輸入健檢報告數據，計算未來10年罹患慢性病風險，參考線上健康生活習慣衛教資訊，可降低罹病風險，預防慢性疾病發生。

為早日消除C肝，首次參加整篩民眾提供B、C型肝炎篩檢服務，篩檢出肝炎陽性者還有專人追蹤回院治療服務。同時健保對血液有C型肝炎病毒者提供口服新藥治療，副作用很小，97%以上可以治癒好，約20萬元藥費由健保負擔。

此外，30-39歲首次參加整合性健康篩檢的市民、40歲以上的市民全程免費，前3,913名完成篩檢者贈早鳥雙好禮(早餐1份、馬卡龍色系實用調味罐1瓶)；首次參加整篩民眾加碼B、C型肝炎篩檢，前8,000名再贈首篩好禮-精緻文創環保袋1份。請市民把握機會，趕緊來參加篩檢。

▲嘉義市民健康篩檢e起來，線上預約送好禮。（圖／嘉義市政府提供）

民眾可搭乘本市電動公車到醫院接受服務，醫院也推出揪3-4人免費專車接送服務，今年將於6~9月期間推出「里里到站免費專車」接送方案，整篩專車將行駛全市84里約150個點接送民眾到院服務，各里詳細接送時間、地點、相關活動訊息請參閱整篩專刊，預計於五月初由鄰里長協助發送整篩專刊給每家戶，或請至衛生局官網整篩專區瀏覽或電話2338066轉衛生局國民健康科洽詢。

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