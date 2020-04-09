▲ 擴大取書點！新北市圖落實防疫社交，線上閱讀服務限時加碼。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新冠肺炎持續蔓延，為防止疫情擴散，新北市立圖書館總館暨各區分館將持續閉館至4月16日，館內閱覽服務及活動一律暫停，僅提供線上預約取書與還書作業，另為弱勢學童所推出的「幸福餐券」與「課後陪讀」則照常提供服務。

防疫期間，為鼓勵民眾「宅在家、多看書」，避免群聚風險，圖書館特別推出預約冊數與雲端電子書點數加倍的限時閱讀加碼服務，同時為避免民眾過度集中，原29處指定取書點亦調整至全市各分館與閱覽室，讓民眾就近取書，閱讀服務不間斷。

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新北市立圖書館表示，因應疫情變化，為了分散人流，配合防疫社交距離，4月6日開始，原29處指定取書點調整於全市各分館與閱覽室取書，並實施社交距離措施，拉長借書櫃台排隊動線，保持安全距離，以減少讀者排隊取書近距離的接觸機會，更便利愛書人取書。

▲ 配合防疫社交距離，原29處指定取書點調整於全市各分館與閱覽室取書，並實施社交距離措施。

為了鼓勵大家在家讀好書兼防疫，圖書館線上閱讀服務也特別加碼，4月1日至4月16日圖書預約冊數由目前的10本增加至20本，考量疫期讀者的閱讀需求，雲端電子書4月6日至5月31日止，每月提供每位讀者免費使用的借閱點數也由4點提升至10點，讓民眾宅在家也可以借書，透過閱讀防疫又療癒。

防疫升級，弱勢照顧不停歇，閉館期間，新北市34間圖書分館的「課後陪讀」與「幸福餐券」照常提供服務，除了加強防疫措施，鼓勵學童勤洗手、戴口罩，拉大座位距離，區隔學童，落實防疫機制；同時提供弱勢學童（低收、中低收、高風險、身心障礙）的用餐照顧，保障弱勢學童不停餐。

防疫閉館期間相關服務資訊及取書點請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢，洽詢電話：02-2953-7868。

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