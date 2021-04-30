陳時中認了是「飯店群聚」　2名確診房務部主管在飯店內趴趴走

▲指揮中心召開記者會。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布新增三例新冠肺炎確診案例，三人均為華航諾富特飯店員工，其中兩人為房務部主管，一人為餐飲部員工。指揮中心指揮官陳時中表示，兩名房務部主管都會在飯店內走來走去，餐飲部員工則多是待在一樓服務，比較不會在飯店移動。陳時中也表示，這次的確是「飯店群聚」案例。

陳時中表示，在疫情爆發前就有懷疑是透過飯店傳播，這幾日陸續爆出確診案例，已累積4人確診，「這的確是飯店群聚」，指揮中心將檢測基因序列，釐清疫情關聯性。

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中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增3例本土COVID-19確定病例(案1127至案1129)，皆為機場防疫旅館員工。

指揮中心表示，案1127為本國籍20多歲女性，為機場防疫旅館餐飲部員工，近期無出國史，昨(29)日上午依旅館清空計畫至集中檢疫所，當日下午出現喉嚨癢症狀，於檢疫所進行採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者10人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，案1128為本國籍20多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，昨日原預計依旅館清空計畫前往集中檢疫所，但因量測體溫有發燒情形，後送就醫採檢及隔離治療，於今日確診(Ct值16)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心表示，案1129為本國籍60多歲女性，為機場防疫旅館房務部員工，近期無出國史，4月26日曾出現輕微咳嗽及喉嚨痛症狀，並自行購買成藥服用，昨日依旅館清空計畫前往集中檢疫所，並於檢疫所內進行採檢，於今日確診(Ct值20)。已初步掌握個案接觸者4人，皆列居家隔離對象。

指揮中心指出，因應案1120確診，已於昨日啟動旅館清空計畫及員工採檢，截至目前已採檢206人，其中3人檢驗陽性(案1127至案1129)，203人陰性。由於該旅館確診員工隔離前有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，進行自我健康監測14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。