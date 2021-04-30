4／15至4／28赴諾富特「機組員匡列隔離」！一般民眾自我健康監測14天

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／綜合報導

針對諾富特飯店群聚事件，中央流行疫情指揮中心今（30）日表示，考量該防疫旅宿可能有潛在傳播風險，故將針對4月15日至4月28日間自該飯店退房之機組人員數調查，並進行擴大居家隔離。

指揮中心提醒，曾於該段時間至該旅宿活動的民眾，請自暴露日起進行自我健康監測14天，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至就近指定社區採檢院所就醫，並主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀，就醫時不得搭乘大眾運輸。

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指揮中心強調，防疫旅宿的運作已訂有「COVID-19因應指引：防疫旅宿設置及管理」，並由地方政府依「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」就旅客入住安排、門禁管理及安全維護、房間設備、環境清潔及廢棄物清理及人員健康管理等五項目，每月至少進行1次抽核，防疫旅宿業者亦應依該查檢項目落實相關管理措施。

指揮中心指出，為因應本次防疫旅宿員工確診事件，將進行防疫旅宿總體檢，也已請地方政府於本年5月17日前完成轄內各防疫旅宿之查核作業，針對查核後須改善之防疫旅宿，將加強輔導並安排複查，以維護社區防疫安全。