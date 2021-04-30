聯華電子攜下游廠商扶植基層棒球　捐贈東石高中280萬

▲欣興電子與旗下供應鏈廠商聯合捐贈280萬元給東石高中棒球隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

多次在聯賽拿下佳績的嘉義縣東石高中棒球隊運作經費短絀，立委蔡易餘為力挺國球並培育海線學子，繼之前媒合聯華電子外，這次又媒合欣興電子與旗下35家供應鏈一起來捐贈東高棒球隊。

4月29日上午在東石高中活動中心舉行捐贈儀式，欣興電子執行總經理李嘉彬、立委蔡易餘、縣長翁章梁、副議長陳怡岳、縣議員黃鉦凱、姜梅紅、縣政顧問黃基全、呂文正、嘉義縣體育協會理事長羅信富以及欣興旗下供應鏈廠商一同共襄盛舉。

一開場由東石高中棒球隊跳起戰舞歡迎貴賓的到來，接著由欣興電子與旗下35家供應鏈(捐贈單位36家)捐贈契約簽約儀式並致贈280萬1000元支票給東石高中棒球隊，棒球隊也回贈專屬球衣與感謝狀，感謝欣興電子對棒球的支持，讓東石高中繼續在棒球舞台發光發熱。會後貴賓也一起到棒球場看孩子們先前訓練的影片。

▲立委蔡易餘簽線欣興電子與旗下供應鏈廠商捐贈280萬元給東石高中棒球隊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蔡易餘表示，嘉義縣棒球相關的資源較不比其他縣市，東高棒球隊又是嘉義縣唯一的高中端棒球學校，於是他積極媒合公部門與民間企業的資源，希望能夠從小就培育優秀的球員，未來他會繼續支持基層棒球發展，不管在媒合企業或是爭取多項運動建設，將更多資源幫助熱愛棒球的嘉義學子能夠嶄露頭角。

蔡易餘指出，不管上個月、上星期或是今天，他都要感謝聯電洪嘉聰董事長的引薦企業，讓更多企業看見嘉義海線的需求，他也代表東石高中謝謝欣興電子這份大禮，相信孩子們一定會銘記在心。

身為大林人的執行總經理李嘉彬指出，欣興電子是台灣PCB和載板的製造廠商，成立到現在已逾30年，公司的營業額蒸蒸日上，在世界排行前幾名，在載板方面的發展，過去幾年來，營收也名列世界第一。欣興電子深耕台灣，這幾年在台灣也有大量的投資(每年200-300億)。最近大家都在講護國神山，我希望欣興與合作的廠商也能夠成為另一個「護國群山」。

李嘉彬說，感謝聯電洪嘉聰董事長與蔡易餘立委的引薦，讓我們知道東石高中棒球隊的感動計畫。因此，欣興電子連同合作廠商一起來捐贈棒球隊，也很高興他們能透過棉薄之力，提供所需的訓練及比賽的經費，讓這些熱愛棒球的球員們得以繼續追求夢想、為國爭光。

楊長鉿校長表示，東石高中棒球隊成立22年來，在社會各界關心及資源贊助下穩定發展，參加各項賽事，成績表現亮眼，然長期為球隊經費之籌措費盡苦心。謝謝蔡易餘委員努力為球隊爭取各界資源，並感謝欣興電子與旗下供應鏈廠商大方挹注新台幣280萬元作為贊助球隊經費，代表本校全體暨球隊後援會表達最深的謝意。

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