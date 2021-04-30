翁章梁慰問入伍役男　致贈加菜金2萬元

▲翁章梁探視縣籍入營役男。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮中坑營區是中南部地區常備兵役軍事訓練收訓單位，縣長翁章梁30日上午在兵役權益關懷協會總幹事陳昭昇、各鄉鎮市長及多位縣議員陪同下，前往營區探視第127梯、128梯縣籍在營受訓役男，並致贈2萬元加菜金；翁章梁特別向這群即將踏入職場的新鮮人報告嘉義縣開發現況和發展前景，也希望大家都能留在嘉義找到好工作，就近陪伴與照顧家人。

翁章梁等人帶來年輕人最愛的點心飲料為大家加油打氣，並致贈加菜金，由陸軍步兵第二五七旅旅長籃貫榮上校代表接受，陳昭昇也代表議長張明達，致贈慰問品，軍方也回贈感謝狀，謝謝各級長官的鼓勵。

翁縣長勉勵，雖然現在83年次後的役男役期只有4個月，但能在此段期間內，與同袍培養好情誼，成為互相幫助的朋友；透過軍中訓練，增強體能，養成團隊紀律和默契，激發勇氣，鍛鍊心智，尤其台海情勢較以往緊張，更需要強健的軍力作為國家安全後盾。

翁章梁向大家報告，目前發展中的馬稠後產業園區、大埔美園區等9大園區現況，未來還有科學園區、水上鄉南靖農場、中埔鄉公館農場的開發及民雄航太研發科技園區，發展前景指日可待，歡迎役男回「嘉」就業。

新冠肺炎疫情仍未趨緩，翁章梁也提醒，大家應做好個人健康管理和防護工作，維持社交距離，戴口罩、勤洗手，保護自己，保護家人，也要保護別人；受訓期間可善用入營前發給印有嘉義縣政府免付費的關懷專線0800-800-882電話卡，也可以撥打關懷專線反映問題，縣府會提供相關的服務。

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