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他上網教裝瘋免服兵役　反被揭驚悚悲劇童年...法官：只是在炫耀

▲▼軍人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園一名莊姓男子炫耀自己假裝罹患精神病免役，遭桃園地檢署起訴，高院審理後仍維持原判決，認為莊男無罪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／台北報導

桃園一名莊姓男子2019年時，在Dcard上以撰寫「關於硬濕聰─我們與免役的距離」一文，描述自己「假裝」罹患精神病，如何申請免役的過程，遭桃園地檢署認定莊男煽惑他人逃避兵役，依妨害兵役治罪起訴，但桃園地院一審判莊男無罪，檢察官不服再提上訴。台灣高等法院審理後認為一審判決無誤，且被告確為思覺失調症患者，維持原判決，駁回上訴。

桃園一名莊姓男子2019年時，在Dcard上以一篇「關於硬濕聰─我們與免役的距離」，描述自己如何騙過醫生取得精神病證明以逃過兵役，更在內文中指出「今天莊哥哥來教大家如何免役吧」、「今天教大家一種CP值爆高又不傷身的方式！！那就是精神病！！」，更將過程描述的鉅細靡遺，遭檢方依妨害兵役治罪起訴莊男。

庭審時莊母則表示，莊男11歲時坐在家中和哥哥看電視，對面鄰居因倒車不慎，暴衝至客廳，導致莊男的哥哥當場慘死，讓莊男留下陰影而創傷。莊母也拿出莊男的就醫紀錄與診斷書等佐證，台大醫院所開立的診斷書也留有醫生囑言，「被告自11歲時發病，後續因症狀持續影響，以致日常生活受到重大影響。」

但檢察官不服地院判決，認為診斷書中並無附帶莊男自11歲即患有思覺失調症的紀錄，就醫紀錄中也查無莊男11歲發病的病史，認為醫師囑言僅憑單方陳述做成，難以認為被告自11歲時即罹患思覺失調症，因而提起上訴。

判決書指出，高等法院向莊男所就醫的台大醫院求證後，台大醫院回函「本院對莊先生的診斷正確，應無再評估之必要」，且在莊男文章下的訪客留言也多數指出「你是真的有病，不是裝的」、「我很認真覺得你是沒有病識感，其實醫生看得出來...」等語，加上莊母日常生活上的觀察與醫院鑑定等，顯示莊男在兵役體檢前就已患有思覺失調症。

法官認為，莊男罹患思覺失調症為客觀事實，縱然文章內容多有強調或誇大之詞，難認被告以自身情況煽惑未罹患思覺失調症之其他人，比照被告所述的方式逃避兵役徵集，若真的有同罹患思覺失調症之人，無須被告文章教導，一樣可以依法免役。因此認為莊男「充其量只是在陳述自身經驗，縱不免有沾沾自喜或炫示誇耀之意，但仍為其個人想法、體驗抒發」，認定桃園地院判決無誤，駁回檢方上訴。

一抹細膩顯色

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