2男進草叢尿尿「互看不爽」！引爆1女3男大混戰　口水血水狂噴

▲2男為尿尿問題打架。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名顏男(49歲)與一名泰籍移工(29歲)， 2人因尿尿問題發生爭執，互毆雙方掛彩，賴女看到扭打的2人，前往勸架卻被噴口水及血水，賴女的哥哥看到氣得舉起右腳，朝顏男屁股踢了一腳，導致顏男跌倒受傷，事後一行人全到鹿港警局互告傷害。

判決書指出，傷害案件發生在2020年1月11日夜間21時許，顏男與移工在草叢內因為尿尿起爭執打架，顏男鼻骨骨折流鼻血，右手挫傷；移工則是右手第五掌閉鎖性骨折、右手臂及臉部挫傷。

顏男辯稱，當時流鼻血，追移工很喘，賴女離我很近，講話時口沫噴到她「我沒有吐口水到她身上」。

賴女則指出，她看到2人打架出來制止，「我告訴顏男他不要再打架了，他很生氣，直接噴口水，噴到臉上還有血水，他鼻子還流鼻血，血還噴到衣服上」。

賴男則供稱，我聞到2人都有酒味，顏男朝妹妹吐口水，怕會傷害她就踢了他一腳，但否認他有跌倒。

彰化地方法院日前審結，顏男犯傷害及公然侮辱罪，各處55日、10日拘役；應執行拘役60日；泰籍移工處拘役55日、賴男處拘役35日，3人皆可改易科罰金。

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