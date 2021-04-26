提油燒夫「害他80%燙傷」45天後身亡！前空姐現況曝光

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

台中一名李姓前空姐日前控訴遭公婆霸凌，卻被傳出是自導自演，而她3月11日疑似與丈夫發生口角，竟拿汽油縱火燒夫，導致兩人身上都受有大面積燒傷，其夫更是在經歷45天搶救後，不幸宣告不治。此外，該名前空姐的現況也隨之曝光。

據了解，前空姐仍在醫院救治當中，但目前意識已經清楚，可全身、包含臉部都穿著壓力衣，溝通上仍是有困難且不良於行，因此醫師目前也無法評估她可以出院的日期，相關司法流程也要等到她可以進行居家護理後才能進行，而全案將由殺人未遂改為殺人罪方向偵辦。

▲前空姐提油燒夫。（圖／翻攝台中市義勇特搜隊、豐原緊急互動平台、李女提供）

另外，楊男的父母26日將會完成筆錄，後續再跟檢察官報驗，而針對楊男不幸往生一事，其家屬也悲憤在網路上提到，絕不會讓他白白犧牲，誓言會為他討回公道，也不會讓惡劣的女人逍遙法外。

這起事件發生在3月11日，事發當天前空姐疑似與丈夫產生口角，竟拿出汽油朝丈夫潑灑後點火，而由於前空姐身上也淋濺到不少汽油，因此兩人均受有大面積燒傷，而其丈夫更是除了雙手以外，全身多處部位燒傷，經歷45天的搶救後仍是不幸宣告不治，而事實上這名前空姐日前才在臉書控訴遭到公婆霸凌，但隨即就遭到公婆PO出影片反擊打臉，未料事發後短短幾天，就傳出她縱火燒夫一事，讓整起事件更加撲朔迷離。

▲前空姐提油燒夫，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）