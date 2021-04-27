　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

猛搖7月大女嬰害視網膜出血！狠保母餵母奶不順抓狂　輕判原因曝

▲▼奶瓶,嬰兒,餵奶,親子,喝奶,幼兒。（圖／翻攝自pixabay）

▲李姓保母因7個月大女嬰喝奶不順，竟情緒失控大力搖晃導致女嬰視網膜出血等傷害。（圖／翻攝自pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北新店領有合格證照李姓保母，受託照顧7個月大女嬰。豈料才短短6天，她竟因餵食母奶不順利，未能妥善控制自己情緒，竟徒手拍打女嬰左大腿多次且大力、劇烈搖晃女嬰身體。導致女嬰右側眼視網膜出血等傷害。台北地院認女嬰經治療恢復良好，依成年人故意傷害兒童，處有期徒刑5月，可易科罰金。

2018年8月1日李女受託廖姓夫婦照顧7個月大女嬰，在8月7日上午9時許，李女以瓶餵方式餵食女嬰喝母奶不順利，竟爆氣徒手拍打女嬰左大腿多次，且大力、劇烈搖晃，導致女嬰左側大腿挫傷、右側硬腦膜下出血及右側眼視網膜出血等傷害。李女見女嬰身體僵直，著急打電話給廖姓夫妻，將女嬰送醫急救。

女嬰媽媽審理時證稱，小孩一直是母乳寶寶，都採親餵，但親餵無法計算實際奶量，在要送托前一個月，開始訓練小孩瓶餵（即將母乳裝在奶瓶內餵食），讓小孩適應喝奶嘴的感覺，一次大約60ml，一天約瓶餵2、3次，但因小孩還是喜歡親餵，故大部分時候仍親餵小孩。

李姓保母審理中自承，當天女嬰下午4時起床後，便餵她喝母乳，但女嬰都不喝，一時心急就拍了她的大腿，但女嬰就哭了，安撫完了，「我又再給她喝，結果她反抗，反抗起來蠻激烈的，身體僵直」。

合議庭認為女嬰在案發當時所受之傷勢雖可能屬身體之重大或難治之傷害，但現今回復狀況良好，審酌李姓保母受託照顧女嬰，應耐心對待並妥適照料，竟僅因女嬰抗拒進食，竟施以傷害，依成年人故意傷害兒童之身體，處有期徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

8月嬰癱軟失明！恐怖保母稱幫做伸展反控毀謗　家長淚：有良心嗎

太陽會25歲分會長揚言「重整大橋頭」勢力　深夜遭反轟8槍

竹聯「仙女」恐嚇800萬！帶小弟砸管委會　開庭前「猛爆性肝炎亡」

范冰冰愛用而爆紅

ET快訊
快訊／民進黨北市黨部「高層兒涉毒」　黨部晚間緊急回應
鄭爽爆丟棄生病貴賓狗　網一看前男友歌詞發毛
17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網
邱鋒澤神隱13天！首度露面了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

墾丁大街吸「免費電子煙」！18歲男送醫癱坐輪椅　初步結果出爐

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

影／星宇航空公務車自撞護欄「空中翻一圈」　駕駛生死一瞬間嚇曝原因

17歲女「摩鐵吸笑氣」激戰！睜開眼3人圍觀　母親男友將影片PO網

猛搖7月大女嬰害視網膜出血！狠保母餵母奶不順抓狂　輕判原因曝

快訊／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步…他18樓墜落

誰刪了監視畫面！黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

20歲女車手測試人頭戶　「轉帳1元獲300元報酬」判囚1年

桃捷工人遭鋼板砸壓搶救2天不治　「數噸重凌空墜」檢追吊掛疏失

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈　1顆成本僅10元

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

墾丁大街吸「免費電子煙」！18歲男送醫癱坐輪椅　初步結果出爐

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

影／星宇航空公務車自撞護欄「空中翻一圈」　駕駛生死一瞬間嚇曝原因

17歲女「摩鐵吸笑氣」激戰！睜開眼3人圍觀　母親男友將影片PO網

猛搖7月大女嬰害視網膜出血！狠保母餵母奶不順抓狂　輕判原因曝

快訊／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步…他18樓墜落

誰刪了監視畫面！黑衣人砸松山分局　關鍵密碼暗藏不可說的秘密

20歲女車手測試人頭戶　「轉帳1元獲300元報酬」判囚1年

桃捷工人遭鋼板砸壓搶救2天不治　「數噸重凌空墜」檢追吊掛疏失

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈　1顆成本僅10元

墾丁大街吸「免費電子煙」！18歲男送醫癱坐輪椅　初步結果出爐

火球男對決首部曲勝出　古林睿煬：未來更精彩

破第4棒魔咒！張志豪逆轉3分砲說再見　兄弟5比3擊敗悍將

柯佳嬿晉升暢銷作家　《再見 少女》罕曝愛情觀：有時候只想叫他去死！

雨神來了「62萬噸水進帳！」　水利署：相當於新竹1天用水量

民進黨北市黨部高層兒涉毒　黨部依紀律評議裁決處分

周潤發「清晨開車載他爬山」　幫腳底按摩…79歲男星感恩曝暖舉

古林睿煬6局飆10K新高強壓徐若熙！獅4比1屠龍7連勝

員警「違規搜索」闖房開包包！大麻男獲判無罪　法官理由曝光

5月限定美妝太燒！Kiehl’s「滾輪按摩組」限量送　YSL「520禮盒」超搶手

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

千萬藍寶堅尼才買8個月燒成廢鐵

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

16歲少年無照猛撞砂石車　送醫後不治！

丈夫軟爛不工作…41歲美熟女「開雙腿」海撈240萬

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

中橫3死連結軌跡曝！上交友網站結識

7歲柔道弟恐成植物人！爸曝求償金額

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

即／民眾開車驚見西裝男坐頂樓　報警晚了一步

即／黑衣人砸松山分局　北警長：監視影像遭人為刪除

更多熱門

相關新聞

寶寶頻哭鬧！托嬰中心逼戴「奶嘴口罩」

寶寶頻哭鬧！托嬰中心逼戴「奶嘴口罩」

現代大多雙薪家庭，孩子白天都送到保姆家或托嬰中心，但現今虐嬰事件頻傳，孩子給其他人帶也未必放心。台中近期傳出托嬰中心自製「奶嘴口罩」逼寶寶戴上，戴了以後奶嘴就會一直被固定在嘴裡，反而讓孩子更加不舒服。家長看了心痛斥責，「到底是誰想出這種恐怖方法，到底持續多久了 ？」

早產嬰無法帶上機　媽丟女廁垃圾桶

早產嬰無法帶上機　媽丟女廁垃圾桶

提油燒夫害他身亡　前空姐現況曝光

提油燒夫害他身亡　前空姐現況曝光

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

即／前空姐提油燒夫！老公搶救45天後身亡

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！

台南槍殺2死兇手起底　熱情陽光男突轉性！

關鍵字：

保母嬰兒傷害新店瘀青

讀者迴響

熱門新聞

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

李光洙宣布退出11年《RM》！

快訊／台科大急宣布：即日起採遠距教學

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

最新梅雨報到時間曝光　災害預報士喊Yes：大致底定

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

江宏傑向福原愛提離婚！律師揭主要目的

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面