　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

看到失智長者不用害怕！　門諾攜手在地商家打造友善社區    

▲▼門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣老化及失智人口不斷攀升，門諾醫院自2020年起便積極與新城鄉推動失智友善社區，除了招募失智友善天使、友善志工，也鼓勵在地商家加入友善組織的行列，期盼每一間店家都能成為失智友善社區的種子，建構失智保護網絡，主動協助及關懷失智長輩，幫他們找到回家的路。
 
新城鄉為花蓮縣人口密度第三密集的鄉鎮，鄉內的老年人口比率超過14%，也就是每5位居民中就有一位是超過65歲以上的長者，而根據台灣失智症協會統計，我國每12位65歲以上老年人中，就有一位罹患失智症，因此；失智症照護已是目前高齡化社會的重要課題。

▲▼門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）
 
營造新城鄉為失智友善社區，門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列，透過門諾失智共照中心同仁的詳細解說，協助店家完成失智友善教育訓練及測試，讓每一間店家的服務員看到失智長者不用害怕，並能主動提出關懷與幫助，成為失智友善的保護網。

▲▼門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）

社區中的商店和賣場是失智個案中最熟悉的環境。
 
「失智症是一種疾病，不是正常老化的現象」、「雖然失智症如同慢性疾病一樣無法被根治，卻是可以使用藥物控制病情的」。透過一張張的剪報內容，曾師傅麻糬各門市主管及種子學員仔細聆聽門諾壽豐失智共照中心社工師的詳細解說，才發現對於失智症的認知仍有許多的不足。率團隊參與課程的曾師傅麻糬曾經理表示，經常在電視或是新聞上看到有長輩迷路、或是出了家門後就沒再回家等事件，對於失智症，似乎因為大家了解的不多，因此經常錯失了第一時間的協助，身為觀光服務業的一員，如何能夠及時發現並給予失智者協助，這份承擔責無旁貸。

▲▼門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾失智共照中心同仁詳細解說，協助店家完成失智友善教育訓練及測試。
 
門諾醫院社區健康部組長陳茜如表示，社區中的商店和賣場是失智個案中最熟悉的環境，為了讓個案在生活環境中獲得尊重與安心，商店的服務人員是主動出擊的第一線，因此越多的商家加入友善組織的行列，對於失智友善防護網的建立就更全面，讓失智者與家庭的照顧者都能社區生活得更自在。

▲▼門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院強調，建構失智友善社區，不只是專業醫護人員的責任，更需要社區與民眾發揮互助、互愛的精神；繼去年新秀農會、統冠聯合超商、法商家樂福花蓮新城分公司等連鎖店家加入失智友善商家；今年，知名名產店曾師傅等5家門市，也主動加入失智友善店家的行列，門諾醫院期盼有更多的店家踴躍加入失智友善組織，共同建構安心、友善的照護網絡，守護社區失智的長輩。

►腦公！你不可以賴帳喔
 

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

看到失智長者不用害怕！　門諾攜手在地商家打造友善社區    

關心偏鄉建設　嘉縣府每四個月下鄉阿里山基層座談　

新竹老時尚正夯！　爺奶開心上伸展台「大方秀一口自信白牙」

全球唯一！HELLO KITTY熱氣球亮相　鹿野高台今夏化身少女樂園

和順工業區廠商協進會理事長陳文祥　買5千斤鳳梨挺農民做公益

花蓮玉水圳人工濕地　將成生態導覽亮點

嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

新港鄉福龍老人食堂揭牌　每周服務6天

嘉義縣空品維護獲特優　無人機、制高點監視器等科儀奏效

降低海洋污染 　嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具　

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

看到失智長者不用害怕！　門諾攜手在地商家打造友善社區    

關心偏鄉建設　嘉縣府每四個月下鄉阿里山基層座談　

新竹老時尚正夯！　爺奶開心上伸展台「大方秀一口自信白牙」

全球唯一！HELLO KITTY熱氣球亮相　鹿野高台今夏化身少女樂園

和順工業區廠商協進會理事長陳文祥　買5千斤鳳梨挺農民做公益

花蓮玉水圳人工濕地　將成生態導覽亮點

嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

新港鄉福龍老人食堂揭牌　每周服務6天

嘉義縣空品維護獲特優　無人機、制高點監視器等科儀奏效

降低海洋污染 　嘉義縣補助牡蠣養殖使用環保浮具　

新iPad Pro可用舊Magic Keyboard嗎？蘋果：功能兼容但可能闔不起來

最不一樣的節目《料理之王2》　Lulu「晚1秒就差很多」

17歲恐怖嫩妻撂人槍抵頭逼離婚！20歲老公遭狂扁　躺馬路抖吐內幕

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

地方熱門新聞

桃園蘆竹工廠深夜大火　消防隊全力灌救

北港迎媽祖炸轎、真人藝閣花車遊街　路關表公布了

林立青鼓勵民眾培養難以取代的專業

基隆市長林右昌「騎福輕旅」

中華電信提供50話機　1950收容人打給媽媽

南國民黨團建議：併校廢校用地作長照用

期間限定！高雄「媽祖海巡」小物只送不賣

「嘉義極光」哈密瓜出現仿冒標籤

新竹老時尚正夯　爺奶開心上伸展台

嘉義烏殼綠竹筍外銷加拿大　大林鎮栽種達800公頃

失智阿北推輪椅雨中陷車陣...獨居無子女

延平王鄭成功光復台灣360年紀念祭祀

台南市府會共邀看表演

新港鄉福龍老人食堂揭牌　每周服務6天

更多熱門

相關新聞

失智家庭照顧者　近7成曾想輕生

失智家庭照顧者　近7成曾想輕生

台灣失智人口在去（109）年底已超過30萬人，除失智者本身，家屬長期照顧壓力沉重，調查結果顯示約7成曾有輕生念頭；竹山秀傳醫院考量社寮、山崇等4里的失智資源相對較少，因此將鄰近的山崇里遠距據點擴大經營為「山崇樂智學堂」，希望嘉惠臨近長輩，打造「失智友善社區」。

台南水道博物館成生態友善園區

台南水道博物館成生態友善園區

自助洗車「聽過豪宅有」　內行曝更夯公設

自助洗車「聽過豪宅有」　內行曝更夯公設

台東友善育兒幸福升級

台東友善育兒幸福升級

台東「失智一條龍」友善照護服務　

台東「失智一條龍」友善照護服務　

關鍵字：

失智長者害怕門諾商家出擊友善社區新城

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面