看到失智長者不用害怕！　門諾攜手在地商家打造友善社區    

▲▼門諾醫院廣邀在地店家加入友善商家的行列。（圖/門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

台灣老化及失智人口不斷攀升，門諾醫院自2020年起便積極與新城鄉推動失智友善社區，除了招募失智友善天使、友善志工，也鼓勵在地商家加入友善組織的行列，期盼每一間店家都能成為失智友善社區的種子，建構失智保護網絡，主動協助及關懷失智長輩，幫他們找到回家的路。



新城鄉為花蓮縣人口密度第三密集的鄉鎮，鄉內的老年人口比率超過14%，也就是每5位居民中就有一位是超過65歲以上的長者，而根據台灣失智症協會統計，我國每12位65歲以上老年人中，就有一位罹患失智症，因此；失智症照護已是目前高齡化社會的重要課題。





營造新城鄉為失智友善社區，門諾醫院自2020年起便積極廣邀在地店家加入友善商家的行列，透過門諾失智共照中心同仁的詳細解說，協助店家完成失智友善教育訓練及測試，讓每一間店家的服務員看到失智長者不用害怕，並能主動提出關懷與幫助，成為失智友善的保護網。

▲社區中的商店和賣場是失智個案中最熟悉的環境。



「失智症是一種疾病，不是正常老化的現象」、「雖然失智症如同慢性疾病一樣無法被根治，卻是可以使用藥物控制病情的」。透過一張張的剪報內容，曾師傅麻糬各門市主管及種子學員仔細聆聽門諾壽豐失智共照中心社工師的詳細解說，才發現對於失智症的認知仍有許多的不足。率團隊參與課程的曾師傅麻糬曾經理表示，經常在電視或是新聞上看到有長輩迷路、或是出了家門後就沒再回家等事件，對於失智症，似乎因為大家了解的不多，因此經常錯失了第一時間的協助，身為觀光服務業的一員，如何能夠及時發現並給予失智者協助，這份承擔責無旁貸。

▲▼門諾失智共照中心同仁詳細解說，協助店家完成失智友善教育訓練及測試。



門諾醫院社區健康部組長陳茜如表示，社區中的商店和賣場是失智個案中最熟悉的環境，為了讓個案在生活環境中獲得尊重與安心，商店的服務人員是主動出擊的第一線，因此越多的商家加入友善組織的行列，對於失智友善防護網的建立就更全面，讓失智者與家庭的照顧者都能社區生活得更自在。





門諾醫院強調，建構失智友善社區，不只是專業醫護人員的責任，更需要社區與民眾發揮互助、互愛的精神；繼去年新秀農會、統冠聯合超商、法商家樂福花蓮新城分公司等連鎖店家加入失智友善商家；今年，知名名產店曾師傅等5家門市，也主動加入失智友善店家的行列，門諾醫院期盼有更多的店家踴躍加入失智友善組織，共同建構安心、友善的照護網絡，守護社區失智的長輩。

►腦公！你不可以賴帳喔

