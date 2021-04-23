台東友善育兒幸福升級　全國首創「公私立托育費用一致」

▲ 台東縣政府提出友善育兒幸福升級，全國首創公私立托育費用一致。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府為輔導私立托嬰中心各項設備與服務與公托相當及提升收托人數，比照公辦托嬰中心家長負擔收費，新增109年私立托嬰中心公共化服務計畫，邀請已加入準公共化托嬰中心申請本項計畫，全國首創類公共化服務。月費差額由縣府補助，期使公私托嬰中心月費收費及托育品質一致，托育服務更符合家庭需求。

社會處表示，縣政府近年來以「友善托育、社區參與」的服務模式提供本縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，縣長饒慶鈴為了讓各家私立托嬰中心每月家長負擔托育費用能比照公私協力托嬰中心家長收費標準，並補助各家私立托嬰中心設施設備費用，目的為確保機構照顧服務品質，未來不管在公私協力托嬰中心或私立托嬰中心，皆能做到所有托嬰中心平價優質、安全送托及品質把關，社會處也將按照相關規定幫助家長及與我們合作的托嬰中心達到最安全、平價優質的托育服務，服務迄今私立托嬰中心收托率已提升21%。

社會處長陳淑蘭指出，另近日有關台東市光明社區公共托育家園場地續借問題，該家園共收托12名嬰幼兒，至今(110)年8月底前將有7名嬰幼兒畢業，8月底計有5名未滿2歲之嬰幼兒面臨停托問題，已盤點縣內公私托資源提供家長選擇，並已針對110年8月31日後仍未滿2歲者之托育需求提出替代方案。此外，滿2歲幼兒家長除可至營利幼兒園，亦可至非營利幼兒園或準公共化私立幼兒園，減輕家長負擔，縣府將積極陪伴家長共同解決幼兒轉銜問題，持續致力於友善、有愛的托育環境。

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