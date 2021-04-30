外交特考新增「英文組二」　除了這2科...其他全英文出題作答

▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

今年度外交特考將新增專業科目以全英文命題及作答的「英文組二」，該組報考資格及英檢門檻都與原英文組相同，考試科目除「國文」及「綜合法政知識」兩科維持以中文出題及作答外，其他專業科目都將以英文出題及應答。對此，外交部表示，期盼透過增設此組別，鼓勵更多兼具專業英語能力及國際事務專長的人才加入外交工作的行列。

對於為何新增專業科目？外交部解釋，隨著近年我國與友邦及友好國家在各項國際議題的合作與交流日益頻密，互訪層級逐漸提升，外交部在進用新進人員時，更加注重應考人是否具備服務熱忱、語文能力及國際事務專長，以協助即時傳譯、文書翻譯、撰寫重要文稿、雙邊與多邊業務聯繫等工作。經過相關機關多次研商，考試院已通過於今年度外交特考外交領事人員類科新增專業科目以英文命題及作答的「英文組二」。

外交部指出，「英文組二」的報考資格及英檢門檻與原來英文組（現改為「英文組一」）相同，開放所有符合資格的國人報考，且只需提供3年內相當中高級（B2）等級的英檢成績，讓準備英文組的應考人不用再通過更高等級的英檢考試，而經由評估自身語言能力，選擇適合的組別，多一個報考選項。

外交部透露，在考試科目的規劃上，因為「英文組二」著重英文專業能力，第一試筆試除「國文」及「綜合法政知識」維持中文命題與作答外，其他專業科目如國際關係、國際法、國際經濟、國際傳播等，將採取全英文命題及作答；此外，「英文組二」以「外交實務英文寫作」取代「外國文」一科，更能有效測驗應考人的英文運用及論述能力。在第二試口試部分，將維持中文集體口試及英文個別口試二項。

有關錄取名額問題，外交部則表示，將視實際業務需要，妥適提報「英文組二」的考試職缺。另考量我國有近三分之二的駐外館處是以英文作為公務聯繫使用的語言，「英文組一」仍將會是外交特考需用名額人數最多的組別，錄取人員具有派任彈性。此外，外交部也會評估國內外整體人力需求，持續招考特殊語言組別，充實各語組人力庫。

至於未來的工作安排，外交部說，因為「英文組二」的錄取人員具備英語專長，將有較多機會被賦予協助翻譯、傳譯、接待外賓及撰寫英文文稿相關工作；另因錄取應考人將取得外交領事人員資格，以後在國內分派單位、外派國家、待遇及陞遷發展上，都是依據外領人員相關規定辦理，並納入業務需要、語言專長、工作表現與績效等方面綜合考量，與各語組的標準均一致。

外交部表示，「英語組二」做為我國第一個以外語應試專業科目的國家考試，除符合外交部工作需要及業務特殊性，也是推動政府部門雙語化的第一步。外交部希望透過今年起增設的「英文組二」，招募更多優秀有志青年加入外交團隊。只要符合報考條件、對外交工作懷抱熱忱，而且對自己的英語文能力有信心的國人，都歡迎報考「英文組二」，不限特定的對象或身分。有興趣報考「英文組二」的考生，可隨時留意考選部公告的考試資訊。