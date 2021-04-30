　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交特考新增「英文組二」　除了這2科...其他全英文出題作答

▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

▲ 外交部。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

今年度外交特考將新增專業科目以全英文命題及作答的「英文組二」，該組報考資格及英檢門檻都與原英文組相同，考試科目除「國文」及「綜合法政知識」兩科維持以中文出題及作答外，其他專業科目都將以英文出題及應答。對此，外交部表示，期盼透過增設此組別，鼓勵更多兼具專業英語能力及國際事務專長的人才加入外交工作的行列。

對於為何新增專業科目？外交部解釋，隨著近年我國與友邦及友好國家在各項國際議題的合作與交流日益頻密，互訪層級逐漸提升，外交部在進用新進人員時，更加注重應考人是否具備服務熱忱、語文能力及國際事務專長，以協助即時傳譯、文書翻譯、撰寫重要文稿、雙邊與多邊業務聯繫等工作。經過相關機關多次研商，考試院已通過於今年度外交特考外交領事人員類科新增專業科目以英文命題及作答的「英文組二」。

外交部指出，「英文組二」的報考資格及英檢門檻與原來英文組（現改為「英文組一」）相同，開放所有符合資格的國人報考，且只需提供3年內相當中高級（B2）等級的英檢成績，讓準備英文組的應考人不用再通過更高等級的英檢考試，而經由評估自身語言能力，選擇適合的組別，多一個報考選項。

外交部透露，在考試科目的規劃上，因為「英文組二」著重英文專業能力，第一試筆試除「國文」及「綜合法政知識」維持中文命題與作答外，其他專業科目如國際關係、國際法、國際經濟、國際傳播等，將採取全英文命題及作答；此外，「英文組二」以「外交實務英文寫作」取代「外國文」一科，更能有效測驗應考人的英文運用及論述能力。在第二試口試部分，將維持中文集體口試及英文個別口試二項。

有關錄取名額問題，外交部則表示，將視實際業務需要，妥適提報「英文組二」的考試職缺。另考量我國有近三分之二的駐外館處是以英文作為公務聯繫使用的語言，「英文組一」仍將會是外交特考需用名額人數最多的組別，錄取人員具有派任彈性。此外，外交部也會評估國內外整體人力需求，持續招考特殊語言組別，充實各語組人力庫。

至於未來的工作安排，外交部說，因為「英文組二」的錄取人員具備英語專長，將有較多機會被賦予協助翻譯、傳譯、接待外賓及撰寫英文文稿相關工作；另因錄取應考人將取得外交領事人員資格，以後在國內分派單位、外派國家、待遇及陞遷發展上，都是依據外領人員相關規定辦理，並納入業務需要、語言專長、工作表現與績效等方面綜合考量，與各語組的標準均一致。

外交部表示，「英語組二」做為我國第一個以外語應試專業科目的國家考試，除符合外交部工作需要及業務特殊性，也是推動政府部門雙語化的第一步。外交部希望透過今年起增設的「英文組二」，招募更多優秀有志青年加入外交團隊。只要符合報考條件、對外交工作懷抱熱忱，而且對自己的英語文能力有信心的國人，都歡迎報考「英文組二」，不限特定的對象或身分。有興趣報考「英文組二」的考生，可隨時留意考選部公告的考試資訊。

ET快訊
比成人巴掌小！　450g「最袖珍公主」長大100天超漂亮
快訊／北市微風南京疑傳火警！警消逐層搜索
房務主管染疫　陳時中公布「這時段」曾到諾富特飯店自主健康管理
環抱巨乳閨蜜「捧奶幫遮點」！　妹頭全裸自拍貼IG：紀念一下
快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書
台中女高中生遭撞死　「車載40名乘客」司機僅有2選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

快訊／不會容忍任何黑道！吳怡農：會盡快開除趙介佑黨籍

LIVE／黑衣人砸警局延燒！陳嘉昌願接受測謊　柯文哲說話了

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書

林為洲最新財產申報曝光！配偶子女欄全空白　獨自背3539萬債務

李永得邱議瑩夫妻檔背房貸2447萬　黃瑞明尤美女夫婦身價近8千萬

拍板！藝術品拍賣所得採分離課稅　文藝工作者得參加社會保險

外交特考新增「英文組二」　除了這2科...其他全英文出題作答

撇清不識趙介佑　黃承國：我認識的是他父親

捷克參院壓倒性票數挺台參與WHA　外交部：續與友好國家強化關係

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

快訊／不會容忍任何黑道！吳怡農：會盡快開除趙介佑黨籍

LIVE／黑衣人砸警局延燒！陳嘉昌願接受測謊　柯文哲說話了

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！　民進黨高層強力背書

林為洲最新財產申報曝光！配偶子女欄全空白　獨自背3539萬債務

李永得邱議瑩夫妻檔背房貸2447萬　黃瑞明尤美女夫婦身價近8千萬

拍板！藝術品拍賣所得採分離課稅　文藝工作者得參加社會保險

外交特考新增「英文組二」　除了這2科...其他全英文出題作答

撇清不識趙介佑　黃承國：我認識的是他父親

捷克參院壓倒性票數挺台參與WHA　外交部：續與友好國家強化關係

最不一樣的節目《料理之王2》　Lulu「晚1秒就差很多」

曾是北聯大哥也管不動兒子！趙介佑老出包還捅人　害老爸辭會長職

林子偉可以打6搶1、奧運　被雙城DFA移出40人名單

LIVE／急追染疫主管足跡！3員工發燒採檢　陳時中最新說明

金正恩超樂！北韓「自殺式」無人機測試成功　今年11月量產部署

LIVE／北市黨部染黑重創民進黨形象　趙映光1400出面說明

需求不如預期　外媒稱蘋果AirPods產量將削減3成

日媒爆江宏傑訴離福原愛「態度逆轉原因」！業界揭內幕：賠償金太驚人

快訊／大咖諧星染疫病逝！18天前確診「住進加護病房」　享壽63歲

日本「食物系美甲」Q到吃手手！五彩水果糖、鮭魚握壽司看了流口水

政治熱門新聞

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言

快訊／趙介佑選舉傳單曝光！民進黨高層強力背書

憲兵隊正妹撞臉天王嫂「昆凌」　網暴動：想被抓

侯友宜轟指揮中心、諾富特飯店不通報：嚴重疏忽造成漏洞

連勝文「想去夏威夷！」　醫嗆爆：過太爽　

市黨部下週開鍘趙介佑　民進黨連發2聲明：迅速除名

大陸有條件解禁小三通　楊鎮浯籲中央善意回應

快訊／六都第一！新北禁賣電子煙　違者可罰10萬

吳怡農被爆與趙介佑關係匪淺　他感嘆：橋歸橋，路歸路

蔡英文稱中火減煤是政績　網友：根本幫盧秀燕宣傳

華航機師染疫引恐慌　桃市議員憂：確診者一定要住桃園嗎？

網爆吳怡農與趙介佑家族關係匪淺

更多熱門

相關新聞

捷克參院壓倒性票數挺台參與WHA

捷克參院壓倒性票數挺台參與WHA

捷克參議院28日舉行全院院會，最終以58比0票表決通過支持台灣參加世界衛生大會（WHA）所有會議、機制與活動，且決議文中肯定「台捷防疫合作聯合聲明」的防疫成果。對此，外交部發言人歐江安表示，外交部對捷克參議院的鼎力支持，表達誠摯歡迎與謝忱。

拜登稱美中競爭為「民主vs專制」 陸外交部：民主是人類共同價值

拜登稱美中競爭為「民主vs專制」 陸外交部：民主是人類共同價值

吳釗燮：樂見英國對台海及印太區域的重視

吳釗燮：樂見英國對台海及印太區域的重視

吳釗燮：中國若武力犯台將對全球帶來顛覆性影響

吳釗燮：中國若武力犯台將對全球帶來顛覆性影響

陳柏惟喊「我想上班」　鄭麗文：是外交部、民進黨藐視國會

陳柏惟喊「我想上班」　鄭麗文：是外交部、民進黨藐視國會

關鍵字：

外交特考外交部

讀者迴響

熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

張誌家宣告「職業生涯」再起！　12年沒碰棒球現況曝光

快訊／林口康橋學校匡列198人全數採檢完畢！

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面