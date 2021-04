捷克參院壓倒性票數挺台參與WHA　外交部：續與友好國家強化關係

▲外交部發言人歐江安。(圖/外交部提供)

記者蘇晏男/台北報導

捷克參議院28日舉行全院院會,最終以58比0票表決通過支持台灣參加世界衛生大會(WHA)所有會議、機制與活動,且決議文中肯定「台捷防疫合作聯合聲明」的防疫成果。對此,外交部發言人歐江安表示,外交部對捷克參議院的鼎力支持,表達誠摯歡迎與謝忱。

歐江安表示,捷克參院全院會在28日以58比0的壓倒性票數,一致通過決議支持我國參與世界衛生組織(WHO)及世衛所有活動。決議內容特別肯定台捷雙方合作成果,同時促請捷克政府在國際場域明確支持我國參與。

歐江安指出,此份捷克參議院全院決議是繼上2020年5月捷克參議院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」分別通過支持台灣國際參與的決議後,首次在全院院會上一致力挺台灣參加在5月召開的WHA。外交部對捷克參議院的鼎力支持,表達誠摯歡迎與謝忱。



歐江安表示,台灣與捷克是在各領域都合作密切的理念相近夥伴,上年疫情緊繃時期,雙方於4月即簽署防疫合作聯合聲明,共同承諾致力防疫科技、物資設備、資訊經驗分享等合作。

歐江安也說,此外捷克參議院議長韋德齊(Miloš Vystrčil)在2020年8月進行歷史性訪問,深化兩國各項交流,包括開啟我國政府捐贈捷克口罩生產線、前總統陳建仁在台捷防疫線上會議分享抗疫經驗等。

「台灣與捷克也在教育、科技、環保、經貿等領域密切合作,成果有目共睹。」歐江安強調,外交部將持續與捷克及相關友好國家強化雙邊關係,積極推動我國參與「國際民航組織」(ICAO)及「聯合國氣候變化綱要公約」(UNFCCC)等國際組織,讓國際社會瞭解「台灣可以幫忙;更應該讓台灣幫忙」(Taiwan can help; Let Taiwan help)。