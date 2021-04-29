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社會 社會焦點 保障人權

婦科名醫亂摘子官卵巢！醫審會大逆轉　劉偉民過失重傷害起訴

▲劉偉民達文西手術。（資料照／記者趙于婷攝）

▲名醫劉偉民涉嫌未經告知取得同意就摘除病患子宮害不孕。（資料照／記者趙于婷攝）

記者劉昌松／台北報導

知名婦產科醫師劉偉民，涉嫌在2004年位女病患治療子宮肌瘤病症時，在手術房內未經已被麻醉的病患或家屬同意，就摘除3/4子宮，只剩下子宮頸，導致終身不孕，10年後，又在未告知後遺症的情況下，開刀摘除病患雙側卵巢，導致病患45歲就提早進入更年期、出現焦慮症狀，台北地檢署依過失重傷害罪起訴劉偉民。

起訴指出，台北醫學大學附設醫院醫師劉偉民在2004年間，診斷出女病患罹患有子宮肌瘤及子宮肌腺症，安排病患進行「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」，但在同年7月27日的手術過程中，發現病患的骨盆腔嚴重黏連，未經病患同意，也未告知取得家屬並取得同意，擅自決定用腹腔鏡輔助進行次全子宮切除，切除4分之3子宮，僅剩子宮頸。

▲▼醫師,開刀,手術。（圖／翻攝自Pixabay）

▲女病患35歲失去子宮，45歲又被摘除卵巢，提早進入更年期。（圖／翻攝自Pixabay）

檢察官認為，當時年僅35的女病患狀況穩定，可考慮清除腫瘤後配合藥物控制，卻在不知情的狀況下，被切除子宮，導致終身不孕的重傷害，2014年間，45歲的女病患又因卵巢腫瘤向劉偉民求診，這次劉一樣沒有先採取藥物等保守治療，又沒有清楚告知切除卵巢的後遺症，就經病患和丈夫同意後，以達文西手術摘除雙側卵巢及輸卵管。

結果病患提早進入更年期，出現焦慮症等更年期障礙，還發生疝氣，懷疑是劉醫手術不當導致後遺症，憤而提告，台北地檢署首次調查時，根據醫審會鑑定認為劉並無疏失，處分不起訴，經高檢署再議發回，北檢再次囑託醫審會鑑定意見逆轉，認為劉有機會幫病患保存病患生育功能，檢察官因此依過失致重傷害罪嫌起訴。

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