遭影射外洩國昌錄音　時力吳佩芸提告「脫北者冰狼」現形

▲脫北者冰狼粉專管理者被起訴，無證據就影射時力吳佩芸外洩黃國昌錄音。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

前立委黃國昌在2020年間被爆出，曾在時代力量黨內聚會時，被錄音紀錄他要求被提名選總統，否則退黨，當時網路瘋傳猜測錄音檔被誰流出，臉書粉專「脫北者冰狼」涉嫌影射錄音檔來自曾選台中市議員落敗「吃鍋貼」的吳佩芸，被吳提告妨害名譽，台北地檢署30日依誹謗罪起訴「脫北者冰狼」管理者江柏儒。

時代力量在2020年間爆發出走潮，網路上出現來源不明的錄音檔，包括時力內部配票，以及黃國昌曾在聊天時要求讓他選總統，相關內容對時力形象造成負面影響，外界開始懷疑錄音檔出處，遭質疑的實力成員也紛紛出面澄清否認。

而「脫北者冰狼」粉專在當年8月25日晚間，轉貼另個粉專「不禮貌鄉民團」貼文，並補充文字「他講的是真的」、「1.人渣文本唬爛，黨內給的，昌明敏台中本部，曾選議員吃鍋貼」、「2.女性、因恨黃國昌在錢呢事件對親密戰友不聞不問氣不過」。

▲吳佩芸曾有最美執行長之稱，現在為時代力量台中黨部副執行長。（圖／翻攝臉書）

網友開始回文猜測「脫北者冰狼」影射對象，脫北者冰狼再開出選項，吳佩芸、高鈺婷等5人，並暗示「要結合錢呢事件來看」，結果符合曾在台中以9票落選市議員等資格的，只有前時力秘書長、現任台中黨部副執行長吳佩芸。

「脫北者冰狼」管理者江柏儒到案否認影射吳，辯稱只是轉貼文章後進行評論，但檢察官詢問他提出的人選條件，「焦急來說除吳佩芸之外還有吳其他人？」江籠統回應：「我不能回答你這個問題，我回去想想會再解釋」，檢察官進一步追查，發現江另外在Ptt的政治黑特版，也有個知名帳號，曾對同一個新聞議題發表看法，直指遭影射的人應該就是吳佩芸。

檢察官因此認為，「脫北者冰狼」管理者江柏儒沒有任何證據，或可合理懷疑的佐證，就用可讓人輕易特定對象的方式，影射吳佩芸因個人私怨，將政黨內部成員非公開談話的竊錄檔外流，以進行政治操作、攻擊，足以毀損吳佩芸明郁，因此依妨害名譽誹謗罪嫌起訴江柏儒。

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