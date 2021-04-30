　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭影射外洩國昌錄音　時力吳佩芸提告「脫北者冰狼」現形

▲▼脫北者冰狼臉書粉專。（圖／翻攝臉書）

▲脫北者冰狼粉專管理者被起訴，無證據就影射時力吳佩芸外洩黃國昌錄音。（圖／翻攝臉書）

記者劉昌松／台北報導

前立委黃國昌在2020年間被爆出，曾在時代力量黨內聚會時，被錄音紀錄他要求被提名選總統，否則退黨，當時網路瘋傳猜測錄音檔被誰流出，臉書粉專「脫北者冰狼」涉嫌影射錄音檔來自曾選台中市議員落敗「吃鍋貼」的吳佩芸，被吳提告妨害名譽，台北地檢署30日依誹謗罪起訴「脫北者冰狼」管理者江柏儒。

時代力量在2020年間爆發出走潮，網路上出現來源不明的錄音檔，包括時力內部配票，以及黃國昌曾在聊天時要求讓他選總統，相關內容對時力形象造成負面影響，外界開始懷疑錄音檔出處，遭質疑的實力成員也紛紛出面澄清否認。

而「脫北者冰狼」粉專在當年8月25日晚間，轉貼另個粉專「不禮貌鄉民團」貼文，並補充文字「他講的是真的」、「1.人渣文本唬爛，黨內給的，昌明敏台中本部，曾選議員吃鍋貼」、「2.女性、因恨黃國昌在錢呢事件對親密戰友不聞不問氣不過」。

▲▼時代力量吳佩芸。（圖／翻攝臉書）

▲吳佩芸曾有最美執行長之稱，現在為時代力量台中黨部副執行長。（圖／翻攝臉書）

網友開始回文猜測「脫北者冰狼」影射對象，脫北者冰狼再開出選項，吳佩芸、高鈺婷等5人，並暗示「要結合錢呢事件來看」，結果符合曾在台中以9票落選市議員等資格的，只有前時力秘書長、現任台中黨部副執行長吳佩芸。

「脫北者冰狼」管理者江柏儒到案否認影射吳，辯稱只是轉貼文章後進行評論，但檢察官詢問他提出的人選條件，「焦急來說除吳佩芸之外還有吳其他人？」江籠統回應：「我不能回答你這個問題，我回去想想會再解釋」，檢察官進一步追查，發現江另外在Ptt的政治黑特版，也有個知名帳號，曾對同一個新聞議題發表看法，直指遭影射的人應該就是吳佩芸。

檢察官因此認為，「脫北者冰狼」管理者江柏儒沒有任何證據，或可合理懷疑的佐證，就用可讓人輕易特定對象的方式，影射吳佩芸因個人私怨，將政黨內部成員非公開談話的竊錄檔外流，以進行政治操作、攻擊，足以毀損吳佩芸明郁，因此依妨害名譽誹謗罪嫌起訴江柏儒。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

68歲男1萬援交20歲妹！她進房一看反悔　阿北給千元車資還挨告

獨／北捷偷拍狼雙腿全斷畫面曝！貼紅衣女失風　落跑跳樓狂哀號

婦科名醫亂摘子宮卵巢！醫審會大逆轉　劉偉民過失重傷害起訴

ET快訊
入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦：違者最高罰100萬
比香菜可怕100倍！　光看圖片就暈秒想吐：一股殺蟲劑味
吳怡農被揭為搞政治吃相難看　徐巧芯感嘆「何志偉的話」宛如預言
短裙妹被巨型風箏拉上天！　飛行7秒影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鋼鐵股飆升...他缺錢偷「瓦斯鋼瓶」賤賣50元　警笑：不知道行情

網傳合照共諜　林飛帆代表民進黨怒告10網友...完敗理由曝光

女幹事管5工會財務「吞公款21萬」！離職1細節秒露餡　下場慘曝

遭影射外洩國昌錄音　時力吳佩芸提告「脫北者冰狼」現形

海上驚魂！本國籍漁船「遭擦撞」沉沒　海巡及時救出船長

居檢才6天竟台北衝墾丁鐵人三項　科威特男刷卡繳清30萬罰款

「台版楊冪」針灸刺破肺險沒命　診所和解條件讓她傻眼怒提告

快訊／彰化嚴重車禍！電動機車與自小客碰撞　1男1女重創昏迷

共諜案還在查…向心涉洗錢被訴竟批檢方：藐視香港金融監察

一張照秒懂巨獸爆胎多慘　台61砂石車翻覆砂土滿地輪軸脫離

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

田馥甄「溜滑板慘跌重摔」：惜肉如金！　見陳珊妮忍不住狂笑...告狀「她很誤事」

【型男當家】裹好裹滿，鹹香下飯！五分鐘快速上桌！| 金沙蝦球 | 飢餓廚房 | 游星淵 阮紹榮

羅志祥「我真的受夠了」掀「八卦之亂」！　被罵上熱搜第一…工作人員回應：他很無奈

Selina演媽「拒請教Ella」：她當成那樣！　演鬼片自己卻超怕..曝Hebe「想看笑話」

一秒偽出國！「星展新加坡歡樂城」盛大展開 好吃、好玩又好拍

鋼鐵股飆升...他缺錢偷「瓦斯鋼瓶」賤賣50元　警笑：不知道行情

網傳合照共諜　林飛帆代表民進黨怒告10網友...完敗理由曝光

女幹事管5工會財務「吞公款21萬」！離職1細節秒露餡　下場慘曝

遭影射外洩國昌錄音　時力吳佩芸提告「脫北者冰狼」現形

海上驚魂！本國籍漁船「遭擦撞」沉沒　海巡及時救出船長

居檢才6天竟台北衝墾丁鐵人三項　科威特男刷卡繳清30萬罰款

「台版楊冪」針灸刺破肺險沒命　診所和解條件讓她傻眼怒提告

快訊／彰化嚴重車禍！電動機車與自小客碰撞　1男1女重創昏迷

共諜案還在查…向心涉洗錢被訴竟批檢方：藐視香港金融監察

一張照秒懂巨獸爆胎多慘　台61砂石車翻覆砂土滿地輪軸脫離

辦過婚宴、媒體採訪！諾富特主管染疫「急追4種人匡列隔離」

月花30萬養3個小女友　43歲sugar daddy坦言：就是逢場作戲才划算

台灣高鐵四度獲公司治理評鑑前5%佳績　搶攻國旅挹注營運

立院三讀藝術品拍賣所得採分離課稅　文藝工作者得參加社會保險

入境旅客、機組員不得搭機捷！鄭文燦撂重話：違者最高罰100萬

狗狗很討厭清耳朵怎麼辦？　3個減敏小撇步幫幫你！

台中西屯房價奇觀！七期買1間房　這條路買10間

爆漿煙燻雞肉火腿＋焦糖洋蔥！行天宮浪人早午餐　不用去海邊就能衝浪　

台東熱氣球繫留體驗免排隊！超過8800名額　5月5日起線上預購

外交特考增「英文組二」報考組別　全英文出題及作答...僅2科例外

電眼妹PO「陽光燦爛片」歪爆樓！她「雪乳掉出」激晃…身分曝羞喊：裡面沒穿

社會熱門新聞

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

房東要她搬離　房客超狂反擊

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

她未到職「薪轉戶收115萬」　出招神反制網嗨翻

子控父趁媳婦洗澡硬闖浴室　酒後伸狼爪還噁問妻子「感覺好不好」

即／校門前遭公車猛撞！女高中生送醫不治

郭芷嫣提告勞動部　打官司贏了

男大生誘騙女同學到家洗澡　竟用10元硬幣開鎖硬闖

酒駕女撞警害截肢！高院判決今出爐

老鷹闖雞舍「活吞8雞頭」！近千隻雞嚇傻暴斃

青松樂活　老闆攜大量現金逃出國

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

更多熱門

相關新聞

徐乃麟遭爆詐財嗆：有不法「把我關到死」

徐乃麟遭爆詐財嗆：有不法「把我關到死」

藝人徐乃麟先前遭爆料「假賣屋真詐財」，開記者會澄清時，卻反遭蔡姓、曹姓爆料人到場踢館，讓他氣得對2人提告妨害名譽；北院29日開庭，勘驗蔡男當初接受周刊訪問，以及記者會及相關報導的片段，徐乃麟庭後受訪表示，如果他真有犯法「關到死為止」，但若對方有不法行為，也希望司法能給予最嚴厲的懲罰。

警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

警界出包事件簿一次看　時代力量籲：重視基層員警聲音

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

比張慶忠半分鐘還快　國務機要費除罪化「一句話」送出委員會　　

即／館長影射公民老師「螺紋保險套」　二審判決出爐

即／館長影射公民老師「螺紋保險套」　二審判決出爐

「整形皇后」遭爆逼簽本票蛇蠍心腸　假吹哨者下場曝

「整形皇后」遭爆逼簽本票蛇蠍心腸　假吹哨者下場曝

關鍵字：

時代力量黃國昌吳佩芸脫北者冰狼江柏儒錄音妨害名譽影射

讀者迴響

熱門新聞

別再用手機看謎片！病毒正從色情網站侵入中

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

快訊／華航諾富特重症員工3度赴三重某診所就醫　今緊急歇業大規模消毒

快訊／台南汽車遭機車撞翻！車門凹陷女乘客慘死

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

房東要她搬離　房客超狂反擊

白河水庫永遠0進帳　在地人：早停用

AV女優慘遭性侵　精神崩潰網擔心

公車癡漢「掀裙性侵」10多分鐘

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

家長曝「瑞莎教學」照力挺：親教還送體操鞋

案1120「重症陽性」威脅社區　未來3週關鍵

疑妻健身房外遇　夫砸錢跟拍結局尷尬

肯德基限時3天「1元吃蛋撻」

更多

最夯影音

更多
蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎

蔡依林拍MV罕動怒「當場臭臉蹲地！」　厭世表情全被拍…合照導演釣出瑪莎
救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

救災目睹血跡、殘肢心理壓力大　基隆21名搜救隊員「過火」祈福

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

偷拍狼被當場抓到「男友怒逮人」 路過正義哥們圍剿...氣到罵：X！

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

用縮時攝影紀錄麵團膨脹模樣！　長胖過程超療癒...網：無限重播

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面