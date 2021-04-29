瘖啞男暗夜離家躲墓園　內埔警比手畫腳暖心助返家

▲內埔警分局內埔派出所巡佐李俊廷、警員林志豪在墓園找到林男 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉林姓男子心情不佳晚上離家出走，讓74歲的母親很擔心求助內埔警方；警方獲報聯絡線上巡邏加強協尋，在公墓找到他，由於林男是瘖瘂人士，警方以唇語搭配比手劃腳，讓他卸下心防，並以巡邏車載他及其家人一起返家，讓他的家人很感激。

內埔警分局內埔所日前張姓婦人求助，指其39歲的兒子於晚間21時許，因心情不佳而離家出走，讓她很擔心。她並說，兒子很少長時間在外，先前也有過類似情事，「只要心情不好，就會躲到新東勢墓園一帶」。

警方根據這項線索，立即聯絡執行線上巡邏勤務巡佐李俊廷、警員林志豪前往找尋，經20分鐘的找尋，終於在內埔鄉新東勢公墓旁發現他的行蹤，檢視其身體狀況無大礙後，聯絡他家人前來，一起勸他返家。

不料他看到家人前來，仍堅持不願返家，警方在旁耐心安撫林男情緒，並以比手畫腳及讓林男可理解的唇語方式與他，皇天不負苦心人，他終於願意與家人由巡邏車護送下平安返家。

分局長蔡耀順肯定李、林2員利用同理心勸林男順利返家，充分展現視民如親的精神，值得同仁學習；呼籲大眾，家中如有身心障礙人士，應注意渠動向，避免發生危險，也提醒民眾如發現疑似身心障礙者在外遊蕩等情事，可撥打110或該分局勤務中心(08-7796801)進行通報，警方會全力協助。

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