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屏東車禍火燒車一家受困！　台南2警路過鑽車救人：這是本分

記者林悅／台南報導

屏東縣獅子鄉台1線內獅路口，4月27日下午發生自小客疑自撞安全島起火，李姓駕駛昏迷受困車內，當時適台南市警二分局偵查佐洪智雄、警員張重翎開車經過，馬上下車協助救人，洪員鑽進後座打開門鎖，把昏迷的李男與李妻救出，直到救護車抵達2人才離開，當時洪員二人並沒說明其身分，直當晚才傳出他們英勇救人的義行。

▲台南市警二分局的偵查佐洪智雄、警員張重翎，駕車經過屏東時發現一起自小客車自撞起火的車禍，2人英勇救出受困李姓駕駛人倖免於難。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市警二分局的偵查佐洪智雄（左） 、警員張重翎，駕車經過屏東時發現一起自小客車自撞起火的車禍，2人英勇救出受困李姓駕駛人倖免於難。（圖／記者林悅攝，下同）

▲屏東縣獅子鄉台1線內獅路口，4月27日下午發生自小客疑自撞安全島起火事故，李姓駕駛昏迷受困車內，李妻與孩子受困車後座，情況危急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲屏東縣獅子鄉台1線內獅路口，4月27日下午發生自小客疑自撞安全島起火事故，李姓駕駛昏迷受困車內，李妻與孩子受困車後座，情況危急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市警二分局指出，27日下午4時許，屏東縣內獅村發生1起自小客車失控自控中央分隔島護欄，撞擊力太大，造成李姓男子所駕車輛起火燃燒，當時車上有3人，駕駛李男傷勢較為嚴重，暈趴在方向盤上，妻子受困後座，後座的李男孩子嚎啕大哭。當時路人見狀馬上報警，但因車子起火沒人敢靠近。

▲屏東縣獅子鄉台1線內獅路口，4月27日下午發生自小客疑自撞安全島起火事故，李姓駕駛昏迷受困車內，李妻與孩子受困車後座，情況危急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此時適好駕車南下屏東為偵辦竊案行經該處的市警二分局偵查佐洪智雄、警員張重翎發現，馬上下車幫忙，當時孩子已被路人救出來了，但李男與妻子受困車內，路人說門卡住打不開，洪員從後座破掉的窗戶鑽進還在冒火的車內，李妻見洪員就說「救我！救我！」，洪員先將後座行李移開，請李妻趕快下車，而後拍叫李男沒反應，馬上從後車內打開車門，與路人將昏迷的李男拖出車外，移至安全處，不久就聽到爆炸聲，車子火勢猛裂燒起來。

▲屏東縣獅子鄉台1線內獅路口，4月27日下午發生自小客疑自撞安全島起火事故，李姓駕駛昏迷受困車內，李妻與孩子受困車後座，情況危急。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李員當時見洪員進入起火車內救人，她馬上打電話向屏東消防局報案，但因不清楚該處正確位置，她忙著找位置請消防局儘快派員到場滅火救人，直到屏東消防局救護車抵達，由救護人員接手洪、張2人才離開。

▲台南市警二分局的偵查佐洪智雄、警員張重翎，駕車經過屏東時發現一起自小客車自撞起火的車禍，2人英勇救出受困李姓駕駛人倖免於難。（圖／記者林悅攝，下同）

當時洪員2人並沒有透露其身分，直到火燒車影像曝光，有人辨識出救人的是台南市警二分局的偵查佐洪智雄、警員張重翎，2人屏東救人義行才被知曉。洪、張2員28日上午受訪時表示，當時看到車禍，他們馬上停車下車幫忙，看到有人受困，且車子起火情況危急，根本沒有多想危不危險，馬上進行救人，他們很高興李男一家3口都能被救出。

▲台南市警二分局的偵查佐洪智雄、警員張重翎，駕車經過屏東時發現一起自小客車自撞起火的車禍，2人英勇救出受困李姓駕駛人倖免於難。（圖／記者林悅攝，下同）

洪、張2員說救人是本分，任何人見人有難都會這麼做，而且現場熱心幫忙救人的民眾也很多，就算以後遇到類似情事，他們都會義無反顧救人第一。

台南市警二分局長許坤田表示，洪、張2員因調查刑案遠赴他縣市偵辦，回程遇交通事故且現場十分危緊急，顧不得自身安全，心裡只想著如何使受困民眾脫困，當幫助傷者順利完成脫困，2員則在救護車及警車抵達後始離開現場，直覺做了一件只要是警察都會做的事，默默行善充分展現身在公門好修行，足當同仁們之表率。

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