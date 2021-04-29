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解密港史最大離奇詐騙案　90歲富婆損失增至10億元

▲香港史上最大宗詐騙案苦主為90歲的胡姓老太太，居住在賓吉道的別墅區。（圖／香港01）

▲香港史上最大宗詐騙案苦主為90歲的胡姓老太太，居住在賓吉道的別墅區。（圖／香港01）

文／香港01

一名90歲老婦早前遭遇電話詐騙案，被騙走2.5億元港幣（約新台幣9億元），金額歷來最高，《香港01》發現，實際金額或再多3,000萬元港幣，合共超過2.8億元（約新台幣10億元）。記者接觸到事主，是胡老太，先夫於30年前逝世，是隱形富豪，曾與已故全國政協前副主席安子介合組公司。

▲遭詐騙10億元新台幣的胡姓老太太向香港高院上訴，要求匯豐銀行提出歹徒資料。（圖／香港01）

▲遭詐騙10億元新台幣的胡姓老太太向香港高院上訴，要求匯豐銀行提出歹徒資料。（圖／香港01）

胡老太事發後入稟（上訴）高等法院，要求渣打銀行披露騙徒資料。胡老太不願多談事發經過，向《香港01》記者稱「我唔舒服（我不舒服）」。

這宗世紀騙案案情十分離奇，警方拘捕的19歲的理大男學生，自稱曾是受害者，被騙徒利用假扮「特務」，又曾陪同胡老太一同到銀行匯款。而早於去年，有人在紅十字會刊登尋人啟事，尋找事主已逝世30年的丈夫。

轟動全城的山頂電話騙案事主，一度誤傳為新地創辦人郭得勝夫人鄺肖卿，但新地郭氏家族發聲明否認。《香港01》記者從多個渠道證實，90歲的電騙案事主為胡老太，居於山頂賓吉道別墅。據悉，胡老太除了報警求助外，更入稟高等法院，要求頒令渣打銀行披露騙徒賬戶資料。

據瞭解，涉事的款項，比警方公佈的2.5億元港幣，還要多約3000萬元，而電騙匯款包括港元和美元。記者向胡老太查詢，她不願多談事發經過，僅向記者表示「我唔舒服」。

90歲的電騙案事主為胡老太，丈夫於早年發跡，惟於30年前逝世，遺下多間公司的股份、山頂賓吉道一間大屋、名車及大量現金。綜合而言，胡老太的財富並不在香港巨富之列，相信被騙的2.5億元港幣，於胡老太而言，不屬於小數目。

胡先生生前於1970年代擁有擁有香港一間上市公司的大份額股份，屬重要股東之一，而同時期的董事包括已故大陸國家領導人、全國副主席安子介，以及有「公仔麵大王」之稱的周文軒。胡先生的生意曾包括房地產、船務、化工等。胡先生生前以個人名義，於香港一間大學成立多項獎學金，該等獎學金現時仍造福莘莘學子。

▲香港電信詐騙集團常利用「內地」假公安身份，甚至會出具相關假證明增加可信度。（圖／香港01）

▲香港電信詐騙集團常利用「內地」假公安身份，甚至會出具相關假證明增加可信度。（圖／香港01）

這宗轟動全港的億元電騙案，案情十分離奇。胡老太去年8月接獲聲稱是內地官員來電，指有人盜用她的身份，因此要檢查銀行戶口，要求她將存款轉到制定戶口，聲稱將於今年5月歸還。之後有騙徒假扮「特務」和「內地公安」，登門到胡老太的別墅，提供一部專用電話作聯絡用。

其中一次騙徒更要求胡老太與私人司機，一同到渣打銀行匯款。胡老太覺得騙徒可以說出其個人資料，不虞有詐，五個月內先後11次轉賬2.5億元。

胡老太的家傭曾覺得可疑，通知她的女兒，但女兒並無即時報警，反而着親友跟蹤胡老太去銀行。而銀行職員亦對巨額匯款起疑心，詢問匯款目的，但胡老太稱用來購買山頂物業，最終未能阻止騙案發生。

直至今年3月2日，胡老太經女兒遊說後，終於在律師陪同下報警。警方調查後，凍結騙徒戶口逾900萬元。
中區警區重案組第二隊，於3月25日在天水圍區拘捕一名19歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。據悉，被捕男子為理大一年級男學生，自稱曾是受害者，其後被騙徒利用成為「特務」，他現已獲准保釋候查，4月下旬要向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

此外，胡老太的先夫已逝30年，但去年突然有人在紅十字會刊登尋人啟事，尋找胡先生，公開其籍貫，又指其曾任商人及曾於香港山頂居住。而登報人，自稱姓劉，原名姓胡。暫時未知尋人與騙案是否有關。

香港警方指，2020年電話騙案有明顯上升趨勢 ，相關案件數目由2019年的648宗，上升至2020年的1193宗，上升超過八成。同期的損失金額由約1.5億元上升到大約5.7億元，上升近三倍。2021年第一季電騙案件有200宗，損失金額高達3.53億元；去年同期有169宗電騙案，損失5400萬元。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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