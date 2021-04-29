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同住伯姪起爭執他「無家可歸」　里警用這招化解被讚爆

▲里港警分局鹽埔分駐所警員孫建明按排王姓男子暫住民宿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警分局鹽埔分駐所警員孫建明安排王姓男子暫住民宿 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港鄉王姓男子，因孤苦無依，暫住胞弟住處，因生活細節與姪子發生口角，警方獲報處理，找到熱心公益的曾姓民宿業者先提供王男住所，雙方分開一段時日後重歸於好，成功化解了一場家庭糾紛，民眾聞訊紛紛大讚。。

里港警分局鹽埔分駐所警員孫建明日前晚間8時許接獲民眾報案，指鹽埔鄉高朗村某路段有人在爭吵，馬上趕往處理，發現原來是家人間相處不睦而產生口角。

避免擴人爭端，孫員請雙方先行保持冷靜並仔細傾聽，深入了解事發原委，得知60多歲的王姓男子，因年邁且又膝下無子，無人照養，長期暫住在胞弟家中。

近日因生活細節問題與其姪子時常發生爭吵，警方針對問題點嘗試著勸說調解，但2人各執己見，警方見狀，建議雙方應該先行分開生活，讓彼此冷靜思考才能解決問題。

立即協調社工安排暫時安置事宜，不料他身分資格未能符合要件，就在陷入苦惱之際，孫員突然想到轄內有1間民宿，便立即去電詢問能否給予協助，熱心公益的曾姓民宿業者聽聞該訊息，二話不說，表示願意幫忙，警方便立即專車護送前往辦理入住事宜，暫時解決王男無地方可住的窘境。幾天後，警方再度前往關懷時，得知他已與家人解開彼此之間的紛擾，重歸於好，已辦理退宿返家。

分局長楊龍祥肯定孫員處理家庭紛爭，能夠設身處地，具備同理心，耐心傾聽，積極解決問題，值得同仁學習。

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