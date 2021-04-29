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外送員秀小費！他爽貼明細「是行程費用的10倍」：一張打你們全部

▲uber eats機車外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲有網友曾收過486元的小費。示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些顧客訂了外送後，除了付清餐點費用，也會給辛苦的外送員小費以表示心意。就有網友在臉書社團中，開心分享自己曾收到的小費有多少；而貼文曝光後，也有其他外送員在底下留言透露戰績，而最高的一筆費用居然達3位數，是單筆行程費用的9.72倍。

一名網友在臉書公開社團「UberEats全台討論區」上丟出討論，提到自己是小費大師，在送外送的期間，曾分別收過9.5元、10.75元、38元以及10.25元的小費，零零總總加起來也有一個便當錢。

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貼文曝光後，不少網友都留言回應，「好棒棒」、「我隨便一筆就比你多」、「傳授一下」、「顏值問題！囂張喔」、「我只承認稅金繳最多的才是大師」、「超強」、「我收過一次比我行程費用還高的小費」、「好好喔！我只收過一次」、「下雨天比較會有小費」、「恭喜！可以少跑一單」。

此外，也有許多外送員分享自身戰績，像是有人一次就拿到100元，或是累積起來達200多元，對辛苦的他們來說不無小補。其中，還有人直呼，「一張打你們全部！」原來，他的行程費用雖才50元，但是小費卻高達486元，相當可觀，也難怪收到後會這麼開心。

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