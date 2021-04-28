資方砍薪！兩大外送員聯手成立台中市產業工會　推動專法保權益

▲台中市外送平台服務產業工會成立，將全力推動專法保障權益。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

Foodpanda3月起在中彰投宣布新制片面調降薪資後，外送員在3月12日首度串聯近百名外送員發起不合作運動，但外送平台不但無動於衷，UberEats4月12日也在全國實施砍薪新制，兩個平台的聯合行為，讓原本靠外送維生的夥伴，受到嚴重的損害，收入甚至達不到勞基法基本時薪，百餘名外送員、外送餐廳28日成立外送平台服務產業工會，全力推動專法，保障權益。

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工會籌備主委李建明說，不只外送員無端被砍薪，外送餐廳也同樣承受外送平台的不平等合約，外送平台抽取高額平台費用之外，還強迫外送餐廳必須配合接受利用平台訂餐的外帶自取服務，更強迫店家參與優惠折扣，店家怨聲載道。

為了改善種種不合理，外送員與餐廳3月起匯集力量，成立台中外送平台服務產業工會，希望能以永續、健康且可長可久的方式，促進外送產業的蓬勃發展，杜絕外送平台殺雞取卵式的不當經營模式，戕害一個新興的商業模式，讓產業中的從業人員都能擁有幸福小康的生活。

李說，外送平台無限制壓榨餐廳，並同時降低外送員收入，如此剝削作為對外送產業的前景極為不利，因此呼籲應該參考計程車業的機制制定外送產業專法，並將餐廳抽成上限以及外送員每趟收入的下限均納入政府管制，由工會與業者以公平公開的協商機制議定後，報請政府主管機關核定，方能有效根除紛擾。

籌備委員黃俊維表示，原本只是個平凡的勞工，因緣際會下踏上了外送產業，看到許多夥伴充滿希望與熱忱，為了家庭、為了夢想每天努力不懈工作著，但是現在外送平台制度說變就變，許多夥伴不知所措，今天籌組工會，就是要透過工會的力量，讓平台、政府聽到聲音，促使政府制定專法，替平台上所有從業人員爭取應有的權益與保障。

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