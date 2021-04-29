空軍聽見下雨的聲音　C-130型運輸機升空進行人工增雨

▲空軍29日協助進行人工增雨作業。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人，下同）

記者蘇晏男／台北報導

華南雲雨區近日東移通過台灣上空，空軍出動C-130型運輸機兩架次，在鯉魚潭水庫上空進行人工增雨作業，盼能為水情吃緊的中部帶來豐沛雨量，舒緩旱象。

國防部29日透過臉書「國防部發言人」表示，適逢鋒面來臨，空軍第六聯隊今派遣C-130型運輸機兩架次，裝置增雨設備，搭載清水8000公升，飛行至1萬3千呎高度，在苗栗鯉魚潭水庫上空執行人工增雨作業，盼能豐沛降雨量，協助紓緩國內旱象。

國防部指出，人工增雨屬風險性高的任務，機組人員必須在飛機「開艙不加壓」的環境中作業，不僅可能面臨缺氧問題，更要注意「高空減壓症」等狀況發生。

國防部也表示，國內水情吃緊，國軍與國人共同面對乾旱挑戰，人工增雨任務過程雖然具危險性，但憑藉平時的專業訓練，遵循程序、步驟、要領的標準作業程序，順利完成任務，希望可以使該區域降水量增加，讓國人獲得充足水源，是非常具有意義的任務。

在文末，國防部喊話，「讓我們給辛苦的飛行組員們一個最大的掌聲吧」。

經濟部水利署官員29日則指出，昨晚下半夜至今天凌晨期間，台灣中部以北地區受鋒面南移通過及東北風稍增強影響，雲層厚度與水氣量將持續增加，經研判後有增雨作業機會，水利署與國防部空軍、國家中山科學研究院分頭進行空中及地面人工增雨作業，為全台水庫集水區創造更多雨量。

依據水利署即時統計，截至初稿前，寶山第二水庫目前蓄水率5.10％、永和山水庫為4.90％、明德水庫蓄水率為9.30％、鯉魚潭水庫為5.00％、德基水庫為3.50％，南部的曾文水庫目前蓄水率也只有8.90％。