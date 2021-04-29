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北市警紀又走鐘！遭爆「扮流氓」喬3500萬債　譙3字經：好幹麥走

記者張君豪／台北報導

一名網友在臉書爆料，稱自己的女性友人與人發生衝突，但沒想到在協商過程中，台北市某分局刑警卻佯稱幫派分子要出來喬事，還不斷辱罵三字經，行徑相當囂張。對此，警方回應，日前接獲民眾報案，稱遭到恐嚇取財，而為突破心防，才佯稱幫派分子，至於辱罵三字經部分，則是為了盡速緝捕到案，「才利用較能貼近犯嫌的口吻對談」。

▲▼北市刑警自稱幫派喬事。（圖／翻攝爆料公社公開版）

▲北市刑警自稱幫派喬事，網友怒PO文爆料。（圖／翻攝爆料公社公開版）

一名網友28日深夜在臉書「爆料公社公開版」貼出一篇文章，開頭直指，「台北市刑警自稱竹聯幫弘仁會恐嚇喬私人債務」。網友提到，因女性友人跟人有建案糾紛，而協商過程中，「台北市某分局刑警自稱竹聯幫弘仁會要處理建案糾紛」，但卻又在電話中改稱自己是警察，要出來處理3500萬的債務，更用三字經辱罵「幹你娘」，還要他，「好幹麥走，伶北是警察就是要喬，不然怎樣」，行徑相當囂張。

網友還指控，分局督察室還官官相護，目前他們已具狀向地檢署提告，更聲稱，三天後將公布所有黑幫員警的影片、照片、通話錄音檔，以及該警員姓名及所屬分局。

對此，警方回應，經過調查後，該刑警為大安分局偵查隊趙姓小隊長。警方表示，因2月間接獲民眾報案，稱遭到不法人士脅迫簽立債權協議書，且有恐嚇取財等情形，因此依規定受理並製作相關指證筆錄，並在蒐集相關犯罪事證之後，3月間報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

然而，在偵辦期間，被害人仍持續遭到騷擾，而雖然分局員警在緝捕犯嫌過程佯稱為幫派分子，但仍未能突破心防，員警才因此表明自己的警察身分，喝令犯嫌主動出面投案，不過，對方拒不出面，且利用知悉佯裝之人為警察，還於3月31日向分局督察組檢舉該趙姓小隊長疑私辦案。

分局接獲檢舉之後，便立刻展開內部調查，並確認本案已經報請檢察官指揮偵辦，且在越轄查緝期間均依規定通報當地分局派員會同，「偵辦過程洵法有據，程序正當尚無違誤」。另外，針對員警自稱幫派分子及口出不雅言詞部分，「因犯罪成員具重大刑案通緝身分且持續從事不法行為，為儘速緝捕到案，遂利用較能貼近犯嫌之口吻對談，促其卸下心防，無不法意圖」。

警方強調， 分局員警絕無爆料內容所稱辦私案或有官官相護等情，且也呼籲不法人士，且勿心存僥倖，試圖以混淆視聽擾亂辦案的方式來挑戰警方取締不法的決心，以免身陷囹圄，後悔莫及。

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