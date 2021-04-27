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快訊／大逆轉！黑衣人砸松山分局　北警長證實：監視影像遭人為刪除

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山分局遭黑衣人闖入，北市警長今證實，監視影像被人為刪除。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳韻如／台北報導

北市松山分局爆發教官與人衝突，導致7名男子衝進松山警分局中崙派出所理論，北市警方在23日晚上對松山分局祭出懲處，松山分局長以及中崙派出所長等人均遭處分。對此，北市議會27日上午召開警政衛生委員會，針對此案因停電導致派出所監視器沒有錄到相關證據，而北市警察局長也證實此事，目前影像已經還原，確認遭人為刪除，且也已將時任派出所長依滅證罪送辦。

回顧案情，7名男子16日凌晨2時許在路邊閒聊，遇到酒後返回中崙派出所的楊姓教官，雙方爆發口腳，7人隨即尾隨進入派出所想理論，但卻涉嫌將值班台電腦撞毀。警方事後追查，原本將涉案的徐姓男子2人先行依法函送法辦，事後又持續通知另外在場的5人到案，並且訊後依照刑法妨害公務、毀損公物及妨害秩序等罪嫌函送法辦。

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

由於派出所的許姓所長在案發當天休假，但事後未能上報長官，所以依市警局規定，許姓所長調離主管職務，轉往中正一分局擔任副隊長一職，分局長林志誠則記申誡2次。

另外，對於派出所監視器沒有當天畫面，林志誠則表示，因15日凌晨3時至6時停電，只有所長有監視錄影系統得密碼，但所長隔天上班卻忘記復電後重啟設定，因此沒有錄到畫面。

對此，北市議會27日針對此事召開警政衛生委員會，而北市警察長報告時提到，林志誠坦言過去因採信所長說詞，是因未重啟設定才沒拍到畫面，但經刑警大隊救回影片後，發現派出所內有不斷電系統，而此時所長才改稱不慎格式化檔案，才讓畫面遺失，今天已配合督察室完成所長、副所長筆錄。

▲松山分局遭黑衣人闖入，分局長親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

北市警察長提到，前後說明確實有落差，許姓所長並沒有講實話，而分局長又聽信所長，所幸影片還原，才發現所長和副所長描述的情況和影片不同，有湮滅證據嫌疑，目前已依縱放人犯、湮滅證據函送所長、副所長，並將先前移送7人改為10人。

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