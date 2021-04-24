女盜領男友嬤208萬老本！農金局揭「領款只需2要件」回應了

▲高雄一名少女盜領男友阿嬤所有存款，阿嬤家人及忙到派出所報案。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄一名16歲的少女日前住進男友家，卻在這個月初，男友74歲的阿嬤竟發現自己藏起來的存摺不見了，到農會辦理補發，才得知戶頭內的208萬全都被盜領一空，經追查才知道小偷竟是少女。對此，農金局坦言，臨櫃提款憑存摺和印章，櫃員核對無誤就會放款，此次事件農會確實無疏失，但未來會要求農會多關懷領款人，以減少盜領風險。

這起竊盜案一開始發生在去年9月，72歲的阿嬤和就讀高中的孫子同住，由於16歲的少女看到阿嬤都表現出很親切的模樣，還會張口閉口叫「阿嬤，阿嬤。」讓少年的阿嬤沒有戒心，一直到這個月8日，阿嬤才發現藏在床底的存摺，還有藏在衣櫃內的印鑑不翼而飛，到農會補發存摺時，行員告知戶頭已經沒錢，讓阿嬤趕到十分意外、難過。

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▲警方逮捕少女後僅追回35萬元現金。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過少女多次盜領阿嬤的存款，卻沒有根本人知會，對此行員回覆，「提款只認存摺與印鑑」這讓家屬無法接受，痛批農會的審核機制根本出了問題！指出一個未成年少女，身分證上的資料與他們一家人根本毫無關係，卻可以一而再、再而三的盜領成功，實在很誇張。

對此，農金局副局長周妙芳向《ETtoday新聞雲》指出，農會臨櫃領錢與一般金融機構一樣，行員只要看到提領人有攜帶存摺和印章，誰都可以領錢，行員確實沒有違法規定；對於這次的事件，未來將提醒行員要多給予一些關懷，減少一些盜領風險。而該事件目前已走到司法途徑，被盜者將向盜領人提出告訴。

依照客戶與銀行定型化契約規定，確實就是憑存摺與印鑑取款，客戶只要出示這兩件，銀行就有義務付款，儘管是盜領，銀行也無法負責，客戶只能向盜領者提告。