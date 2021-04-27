foodpanda帳號被盜⋯主播沒消費「信用卡跳刷8526元」！業者回應了

▲主播巫嘉芬熊貓綁定信用卡遭盜刷。（圖／翻攝自巫嘉芬臉書粉專，下同）

記者蕭筠／台北報導

主播巫嘉芬近日於臉書粉專發文透露，自己的foodpanda帳號遭盜用，26日明明未使用平台消費卻被盜刷4筆訂單共8526元，後聯繫客服，對方請她更換密碼並把信用卡換掉，也可以去報警，但她認為問題是在於foodpanda帳號被盜用，對此，業者也作出最新回應。

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▲一共被盜刷4筆訂單共8526元。

巫嘉芬於臉書粉專發文指出，自己的foodpanda帳號有綁定信用卡，但26日明明沒有消費卻被盜刷了4筆訂單共8526元，所幸收到mail的取貨通知後驚覺有異，第一時間先傳訊告知送餐員是被盜刷的單請勿配送，接著並聯繫foodpanda客服後續如何處理，客服表示：「請更換密碼、把信用卡換掉、然後可以去報警。」

但巫嘉芬認為問題在於foodpanda帳號被盜用，「盜我的帳號改了我的電話，也才能有我的所有個資，進而去盜刷我的信用卡。」她也想以自身經驗提醒大家：「這個盜刷的人絕對不是第一次，手法太過熟練，還會先試你有沒有發現，我一定不會是最後一個，提醒大家要小心！」

對此，foodpanda稍早作出最新回應表示，目前已和該名消費者聯繫，經確認後該訂單確實非本人購買，故「不會向消費者收取此筆款項。」業者也提醒消費者若有帳戶疑似遭冒名使用情形，一定要立即連繫線上客服，由人員協助處理，並建議做好帳密保存；至於平台是否未做好資安防護部分，業者也說明一直都有持續優化改進系統，會積極進行處理。

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