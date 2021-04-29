「曾到舞場跳舞」染疫阿伯接觸者需採檢111人！初步3人陰性

▲案1112接觸者採檢情形。（圖／中央疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心昨日公布本土病例當中，有1例加拿大境外移入夫妻的非同住家人，調查他4/20~21期間曾經到桃園4處公共場所活動，包含平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程、中壢區阿曼達舞場跳舞等。指揮中心指揮官陳時中今日公布，其接觸者匡列111人需接受採檢，目前已經有3人採檢結果出爐。

根據指揮中心資料，案1112為本國籍70多歲男性，先前其兄嫂曾經去加拿大探親，返國後先後確診，他在兩人居家檢疫、隔離期間負責送餐。陳時中昨說明，他送餐大多送到家門口，但在哥哥未確診居家檢疫期間因為在家裡跌倒，他就進入屋內攙扶，且留半個多小時，相關回溯時才把他列為採檢對象，4月26日採、昨日確診(Ct值26)。

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案1112曾有公共場所活動史，20日下午1時20分許曾前往平鎮區北興活動中心參加舞蹈課程，下午約4時前往中壢區「懶得煮」客家麵食館金陵店用餐，傍晚5時至晚間9時30分前往中壢區新生路阿曼達舞場跳舞；21日上午9時，案1112又前往桃園區中埔國小參加樂齡學習課程，其足跡遍布桃園市4處地點。

指揮中心初步匡列接觸者190人，其中111人需接受採檢，目前已經有3人採檢陰性，其餘36人檢驗中、72人等待採檢。