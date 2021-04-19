螢火蟲季登場　雲林古坑逾20處聚棲地「火金姑」出沒

▲古坑最常見的螢火蟲為黑翅螢，大端黑螢。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年雲林縣螢火蟲季自4月登場，在古坑從海拔300到800公尺，有超過20處的螢火蟲群聚棲地，雲林縣政府今年規劃螢火蟲特色生態旅遊，結合在地產業與搭配豐富生態步道及品嘗美味的咖啡、在地風味餐等，邀民眾親近自然來雲林共渡「螢林，漫時光」。

雲林縣長張麗善表示，今年縣府首度整合相關在地資源來辦理螢火蟲推廣活動，把握全台17000名選手和教練到雲林參賽機會，與在地業者、團體及社區攜手合作，華山社區與其他社區也將陸續推出賞螢路線，並特別藉由雄獅旅行社上架個套裝遊程，吸引全國民眾前來，在夜語星空下與螢火蟲相遇，一覽古坑的魅力，體驗「螢林，漫時光」

▲雲林縣政府今年規劃螢火蟲特色生態旅遊，結合在地產業與搭配豐富生態步道及品嘗美味的咖啡、在地風味餐等，邀民眾親近自然來雲林共渡「螢林，漫時光」。（圖／記者蔡佩旻攝）

農業處長吳芳銘指出，雲林整合古坑鄉華山、華南、桂林、樟湖、荷苞、草嶺等6村的螢火蟲生態資源，結合自然生態、美食特產、產業文化及地景景觀等特色旅遊。4月16日已由華山率先暖身開跑，並將接續推出各村的套裝生態產業遊程，歡迎遊客前來賞螢之際，千萬不要過度干擾螢火蟲的繁衍及破壞自然地景，才能讓美好的環境永續長存。

雲林生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，降雨量確實影響螢火蟲繁衍狀況，連日降雨雖讓生態環境潮濕但仍嫌不足，華山近日約下了15公釐的雨量，螢火蟲有出來，但數量不多，預估五月初會比較穩定。華山咖啡業者指出，今年雖雨水欠缺但有多處陸生品種的螢火蟲出沒，華山溪上游、土石流教學區及情人橋在山區連日降雨後，沿路都有螢火蟲出沒。

雲林縣政府說明，今年在規劃行銷螢火蟲季活動，結合在地自然生態、美食特產、產業文化及地景景觀除規劃自由行賞螢路線，後續也與雄獅旅行社合作推出團體賞螢路線，並與在地元素緊密扣合，帶動在地產業經濟發展。相關賞螢活動請查詢下列資訊平台「雲林螢火蟲季」(https://www.facebook.com/yunlinfirefly)粉絲頁；華山休閒農業區發展協會、華山產業促進會(https://www.facebook.com/YHRAP)；華南社區發展協會、桂林社區發展協會、樟湖社區發展協會、荷苞社區發展協會、草嶺社區發展協會、石壁社區發展協會。

▲雲林縣府今年在規劃行銷螢火蟲季活動，結合在地自然生態、美食特產、產業文化及地景景觀除規劃自由行賞螢路線，後續也與雄獅旅行社合作推出團體賞螢路線。（圖／資料照／記者蔡佩旻攝）

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