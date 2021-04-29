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男廁洗手台用4億年前化石佈置爆紅　機場回應：採購來的

▲石阡擬殼房貝化石距今約4.4億年，屬於常見的化石種類。（圖／CFP）

▲石阡擬殼房貝化石距今約4.4億年，屬於常見的化石種類。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸貴陽機場男廁近日被發現洗手台上的花紋疑似是化石殘骸，引起網友熱議。經專家鑑定後，一度認為是距今約3億9千萬年的鴞頭貝化石，不過，後經再度確認，實為距今約4.39億年前的石阡擬殼房貝。專家解釋，無論是石阡擬殼房貝或鴞頭貝化石，均為常見的化石層，由於數量較多，不屬於罕見的化石。

▲大陸貴陽龍洞堡機場男廁使用的石阡擬殼房貝化石。（圖／CFP）

▲大陸貴陽龍洞堡機場男廁使用的石阡擬殼房貝化石。（圖／CFP）

《環球時報》報導，中國礦業大學地質系主任陳尚斌出差時，在貴陽龍洞堡機場廁所發現洗手台上布滿化石殘骸，隨手發到朋友圈。經地層古生物專家錢邁平博士初步鑒定，認為是3億年前的鴞頭貝（Stringocephalus）化石。

經錢邁平向大陸中科院院士、南京大學地科院教授沈樹忠請教、交流後，將鑒定結論更正為4.39億年前志留紀早期的石阡擬殼房貝。錢邁平表示，「因貴州的擬房亮貝多散亂破碎，所以就切成建築用板材出售，而廣西的鴞頭貝保存完整，才可作觀賞化石出售，價值比擬房殼貝貴得多得多！」

▲石阡擬殼房貝化石距今約4.4億年，屬於常見的化石種類。（圖／CFP）

▲機場廁所使用化石當做裝潢材料，引起外界好奇。（圖／CFP）

對此，貴陽龍洞堡機場也回應，「該裝飾石板確為化石殘骸，系採購而來。」機場廁所使用遠古時期的化石為建材設施，同樣引起網友好奇。有網友表示，「這化石太屈才，還是廁所太豪華了！」；「還以為是加了花紋的人造大理石」；「史上最凡爾賽廁所」。

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