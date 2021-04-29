老公要求當全職媽媽！堅持月給2萬「已經做很夠」...網一看全怒

▲老公要求人妻在家育兒扛家務不要上班。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣生育率逐年下降，儘管政府提出各種補助與獎勵措施，但年輕人為什麼仍無動於衷？有一位人妻今在臉書社團的經驗分享，點出台灣女人不管有無上班，通常都要一肩扛起所有家務，或許直接點出「不生」的原因。

一名人妻網友在臉書社團「靠北婚姻」PO文表示，「目前懷孕六個月，住老公阿嬤的房子 不用支付房租、老公要我在小孩3歲前當全職媽媽、每個月給2萬支付我與小孩的伙食以及家裡水電生活開銷、包含所有產檢費用與孕婦營養品、六點下班，但在晚上十點半過後小孩的一切與他無關，因為他上班很累，頂多負責幫小孩洗澡，洗洗奶瓶，沒辦法做到哄睡、半夜無法起床幫忙泡奶，也要給他安靜空間不要擾它睡眠。」

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原PO指出，老公說這樣已經做得很夠，建議我「可以去外面看看沒幾個人比他好」。她詢問網友，「請問大家婚前都會先跟對方說好婚後怎麼做嗎？還是都抱著賭博的心態看對方之後是否會改變。」原PO最後還感嘆道，找到神隊友跟中獎一樣難，結婚前一定要三思。

▲人妻發文。（圖／翻攝自Facebook／靠北婚姻）

貼文一出，立刻引起許多網友紛紛留言為原PO抱不平，「給他2萬要他自己做！」、「幫孩子找個保姆，妳自立自強，自己賺，他給多少就拿多少」、「你老公可能以為自己付的是200萬」、「家裡開銷兩萬全包怎麼夠？保險不用嗎」、「接受那兩萬條件就是妳貶低自己的開始！」、「2萬都不夠付全部支出，還可以說得那麼自信」、「這種男的也有人要跟，嘖！收拾細軟閃人了！」、「2萬根本不夠用，叫他1個月拿15萬，半夜絕對不叫他起來！」