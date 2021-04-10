台幹大陸包二奶！他分享爸爸真實故事　老病窮苦下場超勸世

▲台商到大陸包二奶的新聞時有耳聞。（示意圖／記者魏有德攝）



網搜小組／董美琪報導

一名網友8日在「靠北婚姻2.0」分享真實故事，父親因為到大陸當台幹，50幾歲時卻有了小三，並和母親離婚，原PO無數次看過媽媽深夜偷哭，最後爸爸因為重病被小三拋棄，只好返台，全家人雖然會去關心，雖然爸爸欲言又止，但一切再也回不去了，他用自己家的故事勸世，網友也紛紛直言，「出來混遲早要還」。

網友PO文寫下爸爸的真人真事，「爸爸退休前在大陸做廠長，做了20幾年，只有長假期才會回家，50幾歲的時候在大陸有小三跟媽媽離了婚」，爸爸最後有把房子和錢有留給家人。

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4年前爸爸因糖尿病及中風，被迫提早退休，聽說小三知道不想照顧，捲款走了，父親也只能回台灣，「爸爸以前對我和哥哥很好的，每次回家帶很多禮物，現在爸爸又窮又病，在外面租了個床位自己住，媽媽不願意見爸爸，但從沒阻止我和哥哥聯絡爸爸。」

而嫂嫂覺得父親活該，所以哥哥會偷偷去看爸爸，也不方便給太多錢，「我跟媽媽住，要是我講起爸爸的近況，她就默默聽，偶爾會叫我拿點補品和錢給爸爸。」這些年，原PO和哥哥曾無數次看媽媽深夜偷哭，所以很驚訝媽媽如此平靜看待爸爸回台這件事。

因為媽媽的態度，原PO和哥哥偶爾會私下照顧爸爸，「但爸爸始終辜負了媽媽，我和哥哥都不願意對爸爸像以前般熱情。爸爸今年初糖尿惡化，切了3隻腳趾，以後要用柺杖，怎樣看也不算是一個內心滿足的晚年，我猜爸爸心裡是後悔的，好幾次都見他欲言又止（大概沒臉說出口），我也不想聽。」

原PO奉勸各位丈夫們，「無論小三多青春可愛善解人意，在你老了沒錢沒健康時還會關心你的，就只有那個曾經和你甘苦與共的糟糠之妻。曾經爸爸在我心目中是很風光很自信的，現在看著滿頭白髮的他，我有點想不起來他以前意氣風發的樣子。」

網友看了也表示「讓媽媽還是一樣過著原本的生活比較好……很少看到外遇有好的下場」、「爸爸欠媽媽一句道歉」、「錢拿去養小三，不如幫自己買一些保險」、「不過你爸能道歉的話， 至少讓你媽媽心好過點」、「有緣在一起就要珍惜，哪天離去了後悔都來不及了」、「心裡有怨一定有的，終究是自己的父親」。

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