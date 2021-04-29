民進黨高幹兒子見借訊嫌犯　陳嘉昌：兩人是同一案證人

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑，2018年居然到北投警分局探視自己發監借提的小弟，引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉嫌販毒，訊後遭聲押，卻被時力立委邱顯智爆料，趙介佑能在一名洪姓男子遭借提訊問時，跑到分局「會面」，事後還能在臉書PO照片，質疑受特殊款待。對此，北市警察局長陳嘉昌表示，恐有行政疏失，會要求承辦警員說明。

台北市議會29日上午召開警政衛生委員會，針對4月16日松山分局執法爭議事件真相進行專案報告。台北市議員李明賢提及，這幾天真的是北市警界最糟糕黑暗的一天，現在傳出北投分局2018年辦的案子有特權介入，趙介佑於2018年到北投偵查隊與一名因毒品案入監的洪姓男子見面，這是誰允許的？

北市警察局長陳嘉昌表示，其實北市治安仍相當穩定，只是最近同仁處理事情偵辦案件中，有一些環節出錯。李明賢痛批，所以一般人被收押時，父母能來見面嗎？不要避重就輕。

陳嘉昌說，此事發生於2018年，當時洪姓男子被關押在監獄裡面，因為檢察官要查案，所以要北投分局借提洪男訊問，並沒有羈押禁見，而趙介佑則是被分局傳喚當證人；兩人因為都是同一個案子的證人，是否兩人在警局碰面、警員給方便等，會再做調查，不過該承辦警員已調到台中，會要求承辦警員說明，雖然沒有違法，但恐怕有行政疏失。

而陳嘉昌被媒體詢問，趙介佑是否和警界關係不錯？陳嘉昌表示，以前在義警吃飯場合會出現，但現在是法治社會，任何人有不法證據，都會徹查，希望外界對警察有信心。