17歲前花式滑冰少女負氣離家！開車竟害老父摔成重傷　奧運夢碎

▲美國花式滑冰選手史捷娜將父親摔成重傷。（圖／翻攝自推特／@DadingLi）

記者葉睿涵／綜合報導

來自美國密西根州的17歲前花式滑冰選手史捷娜（Jenna Shi），日前因與父親史光捷（音譯，Juangjie Shi）發生爭執時，開車將趴在引擎蓋上的父親摔成重傷，而面臨2項法律責任。

▲史捷娜一直以參加奧運為目標。（圖／翻攝自Facebook／Jenna Shi）

綜合《福斯新聞》等外媒報導，史捷娜在19日與50歲的父親意見不合發生爭執，負氣的史捷娜於是打算開著一輛銀色SUV離家。為了阻止女兒離去，史光捷一個縱身，跳上了汽車引擎蓋上趴著不動，希望能藉此讓女兒停車。

沒想到，父親的行為非但沒能成功阻止史捷娜，反而更加激怒她，於是史捷娜狠踩油門，企圖將父親扔下車頭。最終，史光捷被快速行駛的車輛甩在了地上，摔成重傷。史光捷事後被緊急送院，但因為傷勢嚴重、目前還是沒有恢復意識，所以仍在接受治療。

當地警方表示，此前他們已多次接獲父女2人發生爭吵的投報，也不止一次前往史捷娜家中進行調節，「這個家庭已陷入危機」，不過已年滿17的史捷娜將被當作成年人論罪。史捷娜目前面臨故意傷害他人與魯莽駕駛2項指控。

史捷娜是一位極具天賦的花樣滑冰運動員，她曾在2018年代表廣州參加美國少年全國賽，並獲得第12名。當時所有人都認為，史捷娜日後必將大有所為，她也一直以參加奧運為目標，但如今的事故恐怕將毀了她的夢想。