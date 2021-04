17歲前花式滑冰少女負氣離家！開車竟害老父摔成重傷　奧運夢碎

美國總統拜登在美東時間周三(28日)晚間發表就任以來首次國會演說,他提及新冠疫苗接種、1.9兆美元經濟紓困方案等成就,宣稱自己上任近100天以來,已經可以宣布「美國再次動起來了」(America is on the move again)。