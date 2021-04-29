　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

17歲前花式滑冰少女負氣離家！開車竟害老父摔成重傷　奧運夢碎

▲▼美國花式滑冰選手史捷娜將父親摔成重傷。（圖／翻攝自推特／@DadingLi）

▲美國花式滑冰選手史捷娜將父親摔成重傷。（圖／翻攝自推特／@DadingLi）

記者葉睿涵／綜合報導

來自美國密西根州的17歲前花式滑冰選手史捷娜（Jenna Shi），日前因與父親史光捷（音譯，Juangjie Shi）發生爭執時，開車將趴在引擎蓋上的父親摔成重傷，而面臨2項法律責任。

▲▼美國花式滑冰選手史捷娜將父親摔成重傷。（圖／翻攝自Facebook／Jenna Shi）

▲史捷娜一直以參加奧運為目標。（圖／翻攝自Facebook／Jenna Shi）

綜合《福斯新聞》等外媒報導，史捷娜在19日與50歲的父親意見不合發生爭執，負氣的史捷娜於是打算開著一輛銀色SUV離家。為了阻止女兒離去，史光捷一個縱身，跳上了汽車引擎蓋上趴著不動，希望能藉此讓女兒停車。

沒想到，父親的行為非但沒能成功阻止史捷娜，反而更加激怒她，於是史捷娜狠踩油門，企圖將父親扔下車頭。最終，史光捷被快速行駛的車輛甩在了地上，摔成重傷。史光捷事後被緊急送院，但因為傷勢嚴重、目前還是沒有恢復意識，所以仍在接受治療。

當地警方表示，此前他們已多次接獲父女2人發生爭吵的投報，也不止一次前往史捷娜家中進行調節，「這個家庭已陷入危機」，不過已年滿17的史捷娜將被當作成年人論罪。史捷娜目前面臨故意傷害他人與魯莽駕駛2項指控。

史捷娜是一位極具天賦的花樣滑冰運動員，她曾在2018年代表廣州參加美國少年全國賽，並獲得第12名。當時所有人都認為，史捷娜日後必將大有所為，她也一直以參加奧運為目標，但如今的事故恐怕將毀了她的夢想。

ET快訊
新北某高中爆霸凌！「膝蓋撞下體」推倒猛毆　10同學圍觀比YA
雨神來了「全台水庫進帳破千萬噸！」　超過全台1天用水量
快訊／華航諾富特飯店1主管染疫！　422機組員即刻送集中檢疫
再一學校要退場！　教育部證實：已收到停辦計畫
民進黨高層子爆「餵毒虐死小弟」　北投媽祖槍擊也跟他有關

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

下課忘關視訊！男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝...她表情超厭世

約會3次遇到真愛！　女和心儀男散步途中遭「墜9樓男」當場壓死

核問題威脅世界安全！美將逼北韓伊朗棄核　外交、威懾成關鍵途徑

美國會史上首次！總統同框「2名女性」　性別平等跨大步

拜登向中國表明：將維持印太強大軍事存在！　但未提及台灣香港

17歲前花式滑冰少女負氣離家！開車竟害老父摔成重傷　奧運夢碎

4千人斬富豪留一手！婚後離奇暴斃...3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

「疫苗就是希望！」拜登上任100天施打2.2億劑　呼籲全美國人接種

歐盟：俄中以假消息渲染疫苗風險　分化西方國家

拜登喊「2030年減碳50％」超狂！環保神器愛地球　這1步最容易忘

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

下課忘關視訊！男老師「忘情吸雪乳」21秒畫面曝...她表情超厭世

約會3次遇到真愛！　女和心儀男散步途中遭「墜9樓男」當場壓死

核問題威脅世界安全！美將逼北韓伊朗棄核　外交、威懾成關鍵途徑

美國會史上首次！總統同框「2名女性」　性別平等跨大步

拜登向中國表明：將維持印太強大軍事存在！　但未提及台灣香港

17歲前花式滑冰少女負氣離家！開車竟害老父摔成重傷　奧運夢碎

4千人斬富豪留一手！婚後離奇暴斃...3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

「疫苗就是希望！」拜登上任100天施打2.2億劑　呼籲全美國人接種

歐盟：俄中以假消息渲染疫苗風險　分化西方國家

拜登喊「2030年減碳50％」超狂！環保神器愛地球　這1步最容易忘

王思佳產檢「都沒人說這很痛」崩潰！ 連闖測血糖3關卡：10大酷刑

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

遭爆關說警方才滅證　洪健益叫屈：關心不是壞事

最低打63折！台北國賓Buffet 5／1起大降價　最高現省480元

王柏融終於要出賽　出戰軟銀扛先發七棒DH

快訊／南投郡大林道今早坍方　落石險埋7山友1女嚇到痛哭

驚！國1路竹段轎車夜撞「幽靈車輪」　車頭全毀3大1小送醫

周四0點來水！台中妹苦等半小時「要不洗澡睡了」　竟是鄰居奧步

極低價！Dyson無線吸塵器14900元→9799元　再送4樣贈品太超值

小魚乾辣椒超對味！台中深夜瓷筒米糕　米粒香Q還有清甜排骨湯

信義區長腿妹大街「做壞壞的事」 完事撐傘離開...監視器畫面公開

國際熱門新聞

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

富豪生前留一手！3.4億遺產AV嫩妻一毛也拿不到

富豪「4千人斬」娶AV女優3個月就暴斃

印染疫記者「死亡直播」震撼實錄

辣師巨乳被歧視！赴美賣慾照逆轉人生

威廉王子無法原諒梅根！全因「她對凱特做的事」

救護車塞滿22具遺體　1張圖道盡印度醫院慘狀

養老院1年「心臟衰竭」68死！　家屬揪黑幕

印度醫療崩潰　病患湧入寺廟求希望　

富豪娶AV嫩妻健康「詭異惡化」

妻求醫遭拒街頭斷氣　確診老母被丟包等死

色叔想性侵姪女　被她男友斷根餵豬

更多熱門

相關新聞

「疫苗就是希望！」拜登籲全美國人接種

「疫苗就是希望！」拜登籲全美國人接種

美國總統拜登在美東時間周三（28日）晚間發表就任以來首次國會演說，他提及新冠疫苗接種、1.9兆美元經濟紓困方案等成就，宣稱自己上任近100天以來，已經可以宣布「美國再次動起來了」（America is on the move again）。

拜登5兆美元！　上任百日大計畫重點搶先看

拜登5兆美元！　上任百日大計畫重點搶先看

美九大司令罕見連署！　促解密情報對抗中俄

美九大司令罕見連署！　促解密情報對抗中俄

FBI鎖定川普私人律師　突襲搜索公寓

FBI鎖定川普私人律師　突襲搜索公寓

開車把父親甩飛重傷！17歲少女被控2罪

開車把父親甩飛重傷！17歲少女被控2罪

關鍵字：

美國北美要聞滑冰Jenna Shi

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

雨下對地方！全台各大水庫進帳

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

驚！黑幫砸派出所案外案

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

曾比劉德華紅！一代男神慘況曝光

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面