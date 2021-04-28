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自然美50周年校園徵才　首站樹人醫專「人氣爆棚」：我要進東森

▲▼《東森自然美》前進校園，夢想起飛900同學大合照 。（圖／記者連翊宏攝）

▲《東森自然美》前進校園，夢想起飛900同學大合照 。（圖／記者連翊宏攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森自然美》50週年前進校園，首站就來到高雄的樹人醫護管理專科學校，進行徵才以及美容保養的分享活動，吸引近900位學生來參加，同時活動還找來了《聲林之王》歌手許維芳到場演唱，炒熱現場氣氛之外，有獎徵答更是讓同學踴躍參與，甚至為了吸引主持人的目光，還有男同學「啦啦隊」三人疊羅漢，為的就是要搶下ecLx聲林之王的聯名款保濕面膜。

28日下午就在樹人醫護管理專科學校裡頭的被暱稱為「樹人小巨蛋」多功能活動中心舉辦這一場「夢想起飛」的產學講座，現場來了近900位的同學到場參與，校長郭啟東表示非常歡迎《東森自然美》來到學校產學合作徵才，他說：「東森集團是一個知名企業，學校引進大企業進來合作，可以使我們同學縮短學用落差，讓他增進實務經驗，在業界的磨練讓他更成熟，業界也因此可以培養人才，保障我們的同學，符合企業規範與要求，畢業就等於是就業了」。

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲▼《東森自然美》前進校園，首站到高雄樹人醫專，特別請來《聲林之王》歌手許維芳到場演唱。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

郭啟東校長也強調，樹人醫護管理學校在教學方面鼓勵學生創新，這一點在活動當中的有獎徵答裡頭就充分展現，主持人千蕙一句「最有創意」的舉手方式，讓同學們無不使出渾身解數，有人在室內撐傘、還有三位男同學用啦啦隊的3人疊羅漢方式，就是要爭取到答題機會，進一步就能優先體驗到「ecLx聲林之王的聯名款保濕面膜」。

擔任徵才活動的講師也是《東森自然美》直營店業務部培訓處經理黄湘茹表示，自然美50週年有新的變革，像是生技美學中心朝向飯店式經營，進駐三星級、五星級飯店，目標將展店到100間，隨著事業體擴大，就需要更多專業人才，預計今年將招聘500位以上的美容師，將透過與校園招募、補習班及職訓就業中心等各管道合作，吸引更多優秀人才投入自然美。

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲直營店業務部培訓處經理黄湘茹介紹 《東森自然美》員工福利。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》前進校園首站到樹人醫專，現場也提供同學體驗皮膚檢測 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃湘茹說：「東森自然美重視人才培育，線上及線下資源整合，與學校的建教合作是提供實習機會而非當成工讀生，把學生當成正職員工來培訓，學生通過五週培訓，就能進入直營店，經店長考核通過，就等於是專職的美容師，希望讓學生畢業等於就業，如此一來，也能補足美容產業人才的缺乏，對企業、學校及學生是三贏的做法」。

人才的培育一直是《東森自然美》重點項目之一，早自2018年就開始與職業專科學校合作，除了提供學生實習機會，也捐贈學美容材料用品給學生技術練習，而今年更在樹人醫護管理專科學校、弘光科大、台南應用科大等8所學校進行多場校園招募，錄取超過60名畢業生，錄取率59%，希望透過產學合作，讓更多學有美容專才的學生，畢業就等於就業，順利接軌職場，增加畢業生就業率。

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》在校園徵才活動中強調，企業核心價值就是：人證、物證、科學做見證 。（圖／記者吳奕靖攝）

這一場徵才活動，也特別開放讓同學體驗進行皮測儀的實測及膚況保養案例的互動分享，就是希望讓同學們感受到《東森自然美》一直以來強調的「人證、物證、科學作見證」的核心價值，而參與這場活動的樹人同學就說：「覺得很有趣，因為自己是美容保養科的學生，以後會想要來東森工作，因為月薪28000元真的很吸引人」，另外一位男同學也表示透過這場活動之後，自己也很想到東森來工作，因為福利很好」。

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼《東森自然美》到高雄樹人醫專進行產學校園巡迴講座活動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲《東森自然美》前進校園，首站樹人醫專 。（圖／記者吳奕靖攝）
 

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